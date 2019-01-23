Конференция по Ближнему Востоку в Польше не направлена против Ирана - представитель США при ООН

Исполняющий обязанности постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил, что планируемая международная конференция по Ближнему Востоку в Польше не преследует цели критики Ирана, сообщило агентство Dow Jones.

Он, выступая в СБ ООН, отметил, что конференция "не является площадкой для того, чтобы демонизировать или атаковать Иран", или же развертывать новую дискуссию по вопросам соглашения по иранской ядерной программе от 2015 года.

По словам американского дипломата, конференция задумана как "глобальный мозговой штурм" по вопросам кибербезопасности, гуманитарной помощи Сирии, Йемена и борьбы против экстремизма.

В то же время, напоминает агентство, госсекретарь США Майк Помпео в начале января объявил, что конференция сконцентрирует внимание на Иране и его дестабилизирующей деятельности в регионе.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя, назвав созыв конференции "контрпродуктивным", поинтересовался за заседании СБ ООН, почему на конференцию, которая анонсирована как форум, направленный на укрепление мировой стабильности, не приглашен Иран, являющийся региональной державой.

Россия не будет участвовать в конференции, созываемой по инициативе США в Варшаве 13-14 февраля, заявили в минувший вторник в МИД РФ.

"Российская сторона, внимательно ознакомившись с поступившей от организаторов предварительной повесткой дня и программой форума, приняла решение не участвовать в нем", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади отметили, что в Москве "с озабоченностью воспринимают продолжение попыток США навязывать свои односторонние геополитические интересы посредством инициатив, преподносимых как мнение всего международного сообщества".

Dow Jones, ссылаясь на дипломатов в ООН, сообщает, что польское министерство иностранных дел обратилось к европейским странам с просьбой направить на конференцию глав МИД, поскольку опасается, что М.Помпео может в последний момент отменить конференцию из-за слишком низкого уровня ее участников.