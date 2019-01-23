Манат подешевел к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 23 января сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 23 января ЦБА установил 1,9323 манат/1EUR (22 января – 1,9309 манат/1 EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 23 января сохранил 0,0256 манат/1 RUB.

А.Мамедов