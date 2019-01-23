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ТЭК 23.01.2019 09:39

Нефть стабильна после резкого падения, Brent у $61,5 за баррель

Цены на нефть в среду практически стабильны после резкого падения накануне, вызванного опасениями, что торговые споры США и Китая дополнительно ухудшат перспективы мировой экономики.

Мартовский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 подорожал на 2 цента (0,03%), до $61,52 за баррель. По итогам торгов во вторник котировка этого контракта упала на $1,24 (1,98%), до $61,50 за баррель.

Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 4 цента (0,08%) - до $52,97 за баррель. Накануне стоимость нефти с поставкой в марте уменьшилась на $1,03 (1,91%), до $53,01 за баррель. Во вторник завершились торги февральским контрактом на WTI, который в последнюю сессию опустился на 2,3%, до $52,57 за баррель.

Добыча нефти на семи основных сланцевых месторождениях США в феврале поднимется на 62 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 8,179 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете Службы энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США о буровой активности. Наибольший прирост, на 23 тыс. б/с по сравнению с январем, ожидается в Пермском бассейне, который охватывает часть западного Техаса и юго-востока Нью-Мексико.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]