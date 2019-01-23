Нефть стабильна после резкого падения, Brent у $61,5 за баррель

Цены на нефть в среду практически стабильны после резкого падения накануне, вызванного опасениями, что торговые споры США и Китая дополнительно ухудшат перспективы мировой экономики.
Мартовский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 подорожал на 2 цента (0,03%), до $61,52 за баррель. По итогам торгов во вторник котировка этого контракта упала на $1,24 (1,98%), до $61,50 за баррель.
Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 4 цента (0,08%) - до $52,97 за баррель. Накануне стоимость нефти с поставкой в марте уменьшилась на $1,03 (1,91%), до $53,01 за баррель. Во вторник завершились торги февральским контрактом на WTI, который в последнюю сессию опустился на 2,3%, до $52,57 за баррель.
Добыча нефти на семи основных сланцевых месторождениях США в феврале поднимется на 62 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 8,179 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете Службы энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США о буровой активности. Наибольший прирост, на 23 тыс. б/с по сравнению с январем, ожидается в Пермском бассейне, который охватывает часть западного Техаса и юго-востока Нью-Мексико.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»