Советник Трампа опроверг сообщения СМИ об отмене раунда торговых переговоров с Китаем

Очередной раунд американо-китайских переговоров по торговым разногласиям не отменялся, сообщения об отмене не соответствуют действительности, заявил Ларри Кудлоу - экономический советник президента США Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ должен прибыть в Вашингтон на будущей неделе для проведения второго раунда торговых переговоров, первый ранее прошел в Пекине. Во вторник Financial Times и CNBC сообщили об отмене вашингтонского раунда.
"При всем уважении, эти сообщения не верны. Нет никакой встречи, которая была бы отменена", - сказал Л.Кудлоу в эфире телеканала CNBC.
Он отметил, что США продолжат оказывать давление на Китай по вопросам интеллектуальной собственности, вмешательства государства в рыночные проблемы, другим. По его словам, соглашение, которое стремятся достигнуть стороны, должно быть подготовлено таким образом, чтобы Пекин обязательно его выполнял.
"Исполнение договоренностей имеет решающее значение для успеха этих переговоров", - сказал советник американского президента.
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