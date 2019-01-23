Агролизинг отбирает страховщика от несчастных случаев на производстве

ОАО "Агролизинг" отбирает страховую компаниюдля страхования сотрудников от несчастных случаев на производстве.

"Отбор проводится методом опроса котировок. Предложения от страховых компаний будут приниматься до 17:00 25 января. Вскрытие предложений состоится 28 января", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

ОАО «Агролизинг» учреждено в октябре 2004 года и входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.

А.Мамедов