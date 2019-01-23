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Финансы 23.01.2019 10:10

Агролизинг отбирает страховщика от несчастных случаев на производстве

ОАО "Агролизинг" отбирает страховую компаниюдля страхования сотрудников от несчастных случаев на производстве.

"Отбор проводится методом опроса котировок. Предложения от страховых компаний будут приниматься до 17:00 25 января. Вскрытие предложений состоится 28 января", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

ОАО «Агролизинг» учреждено в октябре 2004 года и входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.

А.Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АГРОЛИЗИНГ, СТРАХОВЩИК, ОТБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]