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ТЭК 23.01.2019 10:12

Производство химпродукции в Азербайджане в 2018г увеличилось на 1%

Химические предприятия Азербайджана в 2018 году увеличили объем производства по сравнению с 2017 годом на 1,4%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

"За 2018 год в стране произведено химической, фармацевтической, резиновой и пластмассовой продукции на общую сумму 777,8 млн манатов. При этом рост объема производства химпродукции за 2018 год составил 1,4%, резиновых и пластмассовых изделий – на 14%. Производство фармацевтической продукции за отчетный период сократилось на 15,1%», - отметили в комитете.

Согласно статданным, в 2018 году рост зафиксирован в производстве азота на 39,6%, до 24 млн 5 тыс. кубометров, кислорода – на 34,6%, до 4 млн 758 тыс. кубометров.

Кроме этого, производство пропилена в 2018 году увеличилось на 55,9% - до 56,2 тыс. тонн, полиэтилена – на 3%, до 96 тыс. тонн, этилена – на 3%, до 98,9 тыс. тон, лакокрасочной продукции – на 30,5% - до 15 тыс. 134,1 тонн, прочих органических композиционных растворителей и очистителей – на 60,8%, до 19 тыс. 31,5 тон.

Спад за отчетный период имел место в производстве йода – на 6,7%, до 185,1 тонн, изопропилового спирта – на 38,7%, до 7 тыс. 284,9 тонн и метанола – на 28%, до 191,4 тыс. тонн.

Н.Аббасова

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Тэги: ХИМПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]