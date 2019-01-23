Производство химпродукции в Азербайджане в 2018г увеличилось на 1%

Химические предприятия Азербайджана в 2018 году увеличили объем производства по сравнению с 2017 годом на 1,4%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
"За 2018 год в стране произведено химической, фармацевтической, резиновой и пластмассовой продукции на общую сумму 777,8 млн манатов. При этом рост объема производства химпродукции за 2018 год составил 1,4%, резиновых и пластмассовых изделий – на 14%. Производство фармацевтической продукции за отчетный период сократилось на 15,1%», - отметили в комитете.
Согласно статданным, в 2018 году рост зафиксирован в производстве азота на 39,6%, до 24 млн 5 тыс. кубометров, кислорода – на 34,6%, до 4 млн 758 тыс. кубометров.
Кроме этого, производство пропилена в 2018 году увеличилось на 55,9% - до 56,2 тыс. тонн, полиэтилена – на 3%, до 96 тыс. тонн, этилена – на 3%, до 98,9 тыс. тон, лакокрасочной продукции – на 30,5% - до 15 тыс. 134,1 тонн, прочих органических композиционных растворителей и очистителей – на 60,8%, до 19 тыс. 31,5 тон.
Спад за отчетный период имел место в производстве йода – на 6,7%, до 185,1 тонн, изопропилового спирта – на 38,7%, до 7 тыс. 284,9 тонн и метанола – на 28%, до 191,4 тыс. тонн.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»