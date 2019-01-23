В Азербайджане в 2019 году появятся 10 новых агропарков

В Азербайджане в 2019 году введут в эксплуатацию 10 агропарков, сообщил министр экономики Шахин Мустафаев.

«В настоящее время в Азербайджане осуществляют деятельность 17 агропарков. В 2019 году планируется ввод в эксплуатацию еще 10 агропарков», - сказал Ш.Мустафаев на расширенном заседании коллегии.

Министр отметил, что в целом в стране будет создан 51 агропарк общей площадью около 200 тыс. га, инвестиции в которые оцениваются в 2.2 млрд манатов.

Б.Рустамбеков