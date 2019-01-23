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АПК 23.01.2019 10:16

В Азербайджане в 2019 году появятся 10 новых агропарков

В Азербайджане в 2019 году введут в эксплуатацию 10 агропарков, сообщил министр экономики Шахин Мустафаев.

«В настоящее время в Азербайджане осуществляют деятельность 17 агропарков. В 2019 году планируется ввод в эксплуатацию еще 10 агропарков», - сказал Ш.Мустафаев на расширенном заседании коллегии.

Министр отметил, что в целом в стране будет создан 51 агропарк общей площадью около 200 тыс. га, инвестиции в которые оцениваются в 2.2 млрд манатов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АГРОПАРКИ, ВВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]