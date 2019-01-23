Группа депутатов в Казахстане предлагает использовать в качестве официального названия страны наименование Казахская Республика

Депутатская фракция "Ак Жол" нижней палаты (мажилиса) парламента Казахстана просит премьер-министра страны рассмотреть возможность называть страну в официальном обороте Казахской Республикой.

Соответствующий депутатский запрос огласил в среду на пленарном заседании палаты председатель фракции "Ак Жол", депутат Азат Перуашев.

"Наряду с использованием названия Казахстан, предлагаем рассмотреть вопрос о возвращении нашей стране официального наименования - Казахская Республика. (...) Нужно называть вещи своими именами - черное черным, белое - белым, а казахов - казахами. Верно, что возвращение республике исконного имени "казахское", которое признавала даже тоталитарная власть, не только восстановит историческую справедливость, но и предаст огромный импульс для единства и дружбы наших соотечественников всех национальностей", - сказал А.Перуашев.

Под запросом подписались все депутаты фракции "Ак Жол".

Комментируя данную инициативу, А.Перуашев, тем не менее, отметил, что "это не переименование", а "использование названия в официальном обороте наряду с устоявшимся названием "Казахстан".

"Инициатива о наименования республики как Казахская, Казак ели, вообще-то выдвигалась президентом Назарбаевым еще в 2014 году при обсуждении концепции "Мангилик ел", я не хочу заниматься плагиатом, это не наша идея, мы выражаем ей поддержку", - сказал парламентарий журналистам.

По мнению депутата, в официальном обороте следует использовать формулировку "Казахская Республика", а в разговорной речи допускается использование названия "Казахстан".

В первые месяцы независимости, которую Казахстан обрел в декабре 1991 года, предлагалось назвать молодой суверен "Казахская Республика", однако это предложение было отвергнуто большинством населения страны, в которой проживают представители более 120 национальностей и народностей. Всех устроило название "Казахстан, или Республика Казахстан", с которым страна стала полноправным членом мирового сообщества.