Бывший министр финансов Великобритании Джордж Осборн считает, что результаты выхода Великобритании из ЕС без сделки сравнимы с последствиями "русской рулетки", сообщает в среду телеканал BBC.
Перспектива выхода Великобритании из ЕС без сделки, по словам Дж.Осборна, сравнима с "пистолетом, поднесенным к голосе британской экономики".
"Русская рулетка - это игра, в которую никогда не стоит играть, потому что шансы того, что в голову попадет пуля, равны одному к шести", - сказал Дж.Осборн.
Экс-министр полагает, что в настоящее время наиболее вероятным развитием событий с Brexit является перенос сроков выхода из ЕС.
На прошлой неделе британский парламент с большим преимуществом отверг сделку, которую Т.Мэй заключила с Евросоюзом. На этой неделе члены британского парламента стали представлять альтернативные планы по развитию Brexit. Согласно текущим договоренностям, Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта, все зависимости от того, одобрит парламент какую-либо сделку или нет.
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