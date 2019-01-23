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Дальнее зарубежье 23.01.2019 12:15

Экс-министр финансов Великобритании сравнил Brexit без сделки с "русской рулеткой"

Бывший министр финансов Великобритании Джордж Осборн считает, что результаты выхода Великобритании из ЕС без сделки сравнимы с последствиями "русской рулетки", сообщает в среду телеканал BBC.

Перспектива выхода Великобритании из ЕС без сделки, по словам Дж.Осборна, сравнима с "пистолетом, поднесенным к голосе британской экономики".

"Русская рулетка - это игра, в которую никогда не стоит играть, потому что шансы того, что в голову попадет пуля, равны одному к шести", - сказал Дж.Осборн.

Экс-министр полагает, что в настоящее время наиболее вероятным развитием событий с Brexit является перенос сроков выхода из ЕС.

На прошлой неделе британский парламент с большим преимуществом отверг сделку, которую Т.Мэй заключила с Евросоюзом. На этой неделе члены британского парламента стали представлять альтернативные планы по развитию Brexit. Согласно текущим договоренностям, Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта, все зависимости от того, одобрит парламент какую-либо сделку или нет.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, СДЕЛКА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]