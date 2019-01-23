Азербайджан активно инвестирует в проекты за рубежом - Алиев

Президент Ильхам Алиев предложил иностранным компаниям инвестировать в сферу энергетики Азербайджана.

«Азербайджан вложил крупные инвестиции в генерацию энергетических мощностей, устранил дефицит, стал экспортером электроэнергии и заработал десятки миллионов долларов. Мы открыты для инвестиций, мы также приглашаем компании стать подрядчиками», - сказал И.Алиев в Давосе на сессии «Развитие инициативы «Один пояс, один путь»: взгляд Китая на триллион долларов» в рамках Всемирного экономического форума.

Президент также отметил, что в 2019 году в Азербайджане будет сдана в эксплуатацию новая электростанция мощностью 400 МВт. При этом он подчеркнул, что одной из задач является эффективное использование и снижение потерь электроэнергии.

И.Алиев добавил, что перед правительством стоит задача постепенно сокращать внешний долг.

«Наш внешний долг составляет всего 19% ВВП. У нас есть стратегия по снижению его до 10% ВВП. Что касается внутреннего долга, он очень низок»,- сказал президент.

Глава государства отметил, что Азербайджан финансирует проекты за рубежом. По его словам, если 20 лет тому назад Азербайджан сам был вынужден брать кредиты, то сейчас страна сама инвестирует в различные проекты в других странах.

Б.Рустамбеков