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Макроэкономика 23.01.2019 10:59

Азербайджан активно инвестирует в проекты за рубежом - Алиев

Президент Ильхам Алиев предложил иностранным компаниям инвестировать в сферу энергетики Азербайджана.

«Азербайджан вложил крупные инвестиции в генерацию энергетических мощностей, устранил дефицит, стал экспортером электроэнергии и заработал десятки миллионов долларов. Мы открыты для инвестиций, мы также приглашаем компании стать подрядчиками», - сказал И.Алиев в Давосе на сессии «Развитие инициативы «Один пояс, один путь»: взгляд Китая на триллион долларов» в рамках Всемирного экономического форума.

Президент также отметил, что в 2019 году в Азербайджане будет сдана в эксплуатацию новая электростанция мощностью 400 МВт. При этом он подчеркнул, что одной из задач является эффективное использование и снижение потерь электроэнергии.

И.Алиев добавил, что перед правительством стоит задача постепенно сокращать внешний долг.

«Наш внешний долг составляет всего 19% ВВП. У нас есть стратегия по снижению его до 10% ВВП. Что касается внутреннего долга, он очень низок»,- сказал президент.

Глава государства отметил, что Азербайджан финансирует проекты за рубежом. По его словам, если 20 лет тому назад Азербайджан сам был вынужден брать кредиты, то сейчас страна сама инвестирует в различные проекты в других странах.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, ДАВОС, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]