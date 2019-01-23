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Дальнее зарубежье 23.01.2019 12:27

ФРС проверяет Deutsche Bank в связи с делом об отмывании денег через Danske Bank - СМИ

Федеральная резервная система (ФРС) проверяет, как именно Deutsche Bank AG обрабатывал подозрительные транзакции на миллиарды долларов от Danske Bank, подозреваемого в отмывании денег через эстонское подразделение, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Расследование ФРС находится на раннем этапе и пока носит конфиденциальный характер. Регулятор изучает, осуществлял ли американский бизнес Deutsche Bank надлежащий контроль за средствами, поступавшими от эстонского подразделения Danske Bank.

По данным источников, Deutsche Bank помогает ФРС в ведении расследования. Официально ни американский ЦБ, ни банк не комментируют его ход.

Danske Bank переводил крупные суммы за пределы Эстонии и Дании через банки-корреспонденты, включая Deutsche Bank. При этом ранее крупнейший датский банк признал, что значительная часть денежных потоков через эстонское подразделение в 2007-2015 годах на общую сумму 201 млрд евро могла быть сомнительной.

Власти Дании, Эстонии, Великобритании и США уже проводят собственные расследования в отношении Danske Bank. Франция рассматривает возможность повторного расследования дела об отмывании денег через датский банк.

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Тэги: США, ДАНИЯ, ФРС, БАНК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]