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Туризм 23.01.2019 11:08

Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в 2018г увеличилось на 19,5%

Турпоток в Азербайджан из стран СНГ в 2018 году увеличился на 3,8% - до 1 млн 44,2 тыс. человек, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

"В 2018 году турпоток в Азербайджан увеличился по сравнению с 2017 годом на 5,7% - до 2 млн 849,6 тыс. человек. Удельный вес туристов из РФ составил 30,9%, из Грузии – 21,4%, Турции – 10,2%, Ирана – 8,5%, ОАЭ – 3,3%", - отметили в Госкомстате.

При этом 66,1% туристов составили мужчины, 33,9% - женщины.

По данным статистики, турпоток в Азербайджан из стран ЕС в 2018 году увеличился на 6,7% - до 112,5 тыс. человек

В 2018 году 57,5% туристов прибыли в Азербайджан посредством автомобильного и железнодорожного транспортов, 41,5% - воздушным транспортом, 1% - водным транспортом.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в 2018 году увеличилось на 19,5% - до 4 млн 908,1 тыс. человек. При этом 33,6% выезжали в Иран, 29,2% - Грузию, 18,9% - Россию, 12,3% - Турцию, 1,4% - Украину.

"81,4% граждан Азербайджана в 2018 году выезжали за рубеж по железной дороге и автотранспортом, 17,8% - воздушным транспортом, 0,8% - водным транспортом", - подчеркнули в Госкомстате.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРИЗМ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]