Назарбаев распорядился создать в Казахстане фонд поддержки молодежных стартапов

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости создать в стране фонд поддержки молодежных стартапов и поручил правительству проработать этот вопрос вместе с госкомпаниями и олигархами.

"Поручаю правительству совместно с нашими крупными компаниями, олигархами, национальными компаниями создать специальный фонд поддержки молодежных стартапов", - сказал Н.Назарбаев на церемонии открытия Года молодежи в Казахстане в среду в Астане.

По словам Н.Назарбаева, в прошлом году в Казахстане школу окончили 125 тыс. молодых людей.

"В среднесрочной перспективе численность молодежи выходящей на рынок труда будет только расти. В настоящее время в стране порядка 300 тыс. человек или 9% от всей молодежи не вовлечены ни в образовательную, ни в трудовую деятельность. Необходимо предпринять эффективные меры, которые будут способствовать ежегодному сокращению (этого показателя - ИФ-К) на 1%", - заявил президент.