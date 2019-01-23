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СНГ 23.01.2019 13:02

Назарбаев распорядился создать в Казахстане фонд поддержки молодежных стартапов

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости создать в стране фонд поддержки молодежных стартапов и поручил правительству проработать этот вопрос вместе с госкомпаниями и олигархами.

"Поручаю правительству совместно с нашими крупными компаниями, олигархами, национальными компаниями создать специальный фонд поддержки молодежных стартапов", - сказал Н.Назарбаев на церемонии открытия Года молодежи в Казахстане в среду в Астане.

По словам Н.Назарбаева, в прошлом году в Казахстане школу окончили 125 тыс. молодых людей.

"В среднесрочной перспективе численность молодежи выходящей на рынок труда будет только расти. В настоящее время в стране порядка 300 тыс. человек или 9% от всей молодежи не вовлечены ни в образовательную, ни в трудовую деятельность. Необходимо предпринять эффективные меры, которые будут способствовать ежегодному сокращению (этого показателя - ИФ-К) на 1%", - заявил президент.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, МОЛОДЕЖЬ, СТАРТАПЫ, ФОНД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]