Беларусь планирует организовать контейнерный поезд по маршруту Минск-Баку

Белорусская железная дорога (БЖД) планирует организовать контейнерный поезд по направлению Минск-Баку, говорится в сообщении БЖД.

БЖД во вторник организовало круглый стол на тему: «Экспортный потенциал Республики Беларусь при организации контейнерных перевозок в сообщении с Азербайджаном». В работе круглого стола приняли участие руководство БЖД, представители железнодорожных администраций России и Азербайджана, посольства Ирана в Беларуси.

«Первый замглавы БЖД Игорь Шилов в своем выступлении сообщил, что контейнерный поезд Минск-Баку – это проект, совместно разработанный Белорусской, Российской и Азербайджанской железными дорогами. Его реализация позволит в кратчайшие сроки (7 суток) и по конкурентным тарифам доставлять грузы, производимые в Беларуси, в Азербайджан. В состав поезда могут включаться различные типы контейнеров: рефрижераторные, универсальные и танк-контейнеры», - отмечается в информации.

И.Шилов указал на позитивную динамику отношений между Минском и Баку и создание условий для бизнес-сообщества по экспорту белорусской продукции железнодорожным транспортом в Азербайджан. По его словам, актуальность развития контейнерных поставок подтверждается их ростом в целом более, чем на 26% за 2018 год.

Заместитель начальника Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Александр Хатьянов сообщил, что уже разработан график движения контейнерного поезда, предусматривающий его транзит по территории России не более 4,5 суток. При этом он добавил, что у проекта Минск-Баку «большой потенциал» и выразил готовность оказывать содействие в формировании экономических и технологических решений проекта с использованием инфраструктуры РЖД.

Заместитель председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Игбал Гусейнов выразил готовность азербайджанской стороны оказывать всяческое содействие развитию проекта, в том числе его конкурентоспособности с альтернативными видами транспорта.

«Стороны обсудили предложения по организации поезда Минск-Баку и выразили заинтересованность в представленном проекте с учетом информации о сроках доставки, стоимости перевозки, ее конкурентоспособности, а также отметили необходимость дальнейшей проработки со своими грузополучателями вопросов развития проекта», - отмечается в информации.

В ходе круглого стола также состоялось обсуждение вопроса по перевозкам грузов в рамках развития транспортного коридора «Север-Юг».

Н.Аббасова