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Дальнее зарубежье 23.01.2019 11:46

В Ассоциации журналистов Белого дома недовольны отсутствием брифингов для прессы

Президент Ассоциации корреспондентов американского президентского пула Оливье Нокс в среду заявил, что отсутствие в последние недели брифингов в Белом доме создает опасный прецедент и не дает возможности американцам получать информацию о работе руководства страны.

"Отказ от прозрачности и ответственности создает ужасный прецедент", - сказал О.Нокс, комментируя ситуацию вокруг отсутствия брифингов.

"Возможность задавать вопросы пресс-секретарю или другим высокопоставленным правительственным чиновникам помогает СМИ рассказывать американцам о том, что их самые могущественные представители делают от их имени", - отметил президент Ассоциации журналистов Белого дома.

Его слова прозвучали на фоне недавних заявлений президента США Дональда Трампа. Накануне американский лидер объяснил, почему пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс не проводит брифинги.

"Причина, по которой Сара Сандерс не выходит больше так много на трибуну, заключается в том, что пресса освещает ее (слова на брифингах - ИФ) очень грубо и неточно, в особенности, это касается некоторых представителей прессы", - написал он в своем аккаунте в Twitter.

По словам американского лидера, он призвал С.Сандерс "не беспокоиться" по этому поводу. "Я сказал ей не беспокоиться, обо всем станет известно все равно. Большинство (СМИ - ИФ) никогда не будут освещать нашу деятельность честно", - отметил Д.Трамп.

Американские СМИ напоминают, что последний полноценный брифинг в Белом доме, на котором С.Сандерс отвечала на вопросы журналистов, состоялся 18 декабря прошлого года.

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Тэги: США, ЖУРНАЛИСТЫ, БЕЛЫЙ/ДОМ, КРИТИКА


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