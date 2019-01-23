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Дальнее зарубежье 23.01.2019 13:19

В госдепе подтвердили, что ведут переговоры с талибами в Катаре

Американский госдепартамент сообщил в среду, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад проводит переговоры с представителями движения "Талибан" в Катаре.

"Мы можем подтвердить, что спецпредставитель Халилзад и межведомственная группа сегодня (22 января по американскому времени - ИФ) находятся в Дохе на переговорах с представителями "Талибана", - цитируют сообщение ведомства американские СМИ.

Ожидается, что переговоры продолжатся еще один день.

В начале недели движение "Талибан" сообщило о встрече своих представителей с американскими официальными лицами в столице Катара Дохе.

С момента назначения З.Халилзада на пост спецпредставителя госдепа по Афганистану он активизировал усилия для достижения мира в этой стране.

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Тэги: США, КАТАР, ТАЛИБЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]