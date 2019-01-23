В госдепе подтвердили, что ведут переговоры с талибами в Катаре

Американский госдепартамент сообщил в среду, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад проводит переговоры с представителями движения "Талибан" в Катаре.
"Мы можем подтвердить, что спецпредставитель Халилзад и межведомственная группа сегодня (22 января по американскому времени - ИФ) находятся в Дохе на переговорах с представителями "Талибана", - цитируют сообщение ведомства американские СМИ.
Ожидается, что переговоры продолжатся еще один день.
В начале недели движение "Талибан" сообщило о встрече своих представителей с американскими официальными лицами в столице Катара Дохе.
С момента назначения З.Халилзада на пост спецпредставителя госдепа по Афганистану он активизировал усилия для достижения мира в этой стране.
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