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Бизнес и законодательство 23.01.2019 11:39

Procter and Gamble сделал Азербайджан региональным центром для увеличения продаж в Центральной Азии

Компания «Procter and Gamble» заинтересована в расширении деятельности в Азербайджане.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду в Давосе провел переговоры с президентом Procter and Gamble Europe Лоиком Тасселем, сообщает сайт главы государства.

«Экономические реформы, проведенные в Азербайджане за последние годы, дали свои положительные результаты. Созданные в стране бизнес-среда и условия для инвесторов, воодушевляют Procter and Gamble, как и другие компании, расширить свою деятельность в Азербайджане», - сказал Л.Тассель.

По его словам, компания намерена расширить свою деятельность в регионе. «В связи с этим компания заинтересована в расширении деятельности в Баку для увеличения продаж собственной продукции в Центральную Азию и другие страны региона. Существующая в Азербайджане бизнес-среда стала причиной выбора Баку в качестве регионального центра Procter and Gamble», - отметил Л.Тассель.

В свою очередь И.Алиев рассказал о реформах, проводимых в различных сферах Азербайджана. Глава государства поддержал идею Procter and Gamble расширить свою деятельность в Азербайджане и отметил, что Баку продолжит поддержку инвесторов и предпринимателей.

А.Мамедов

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Тэги: PROCTER/GAMBLE, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РАСШИРЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]