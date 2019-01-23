Procter and Gamble сделал Азербайджан региональным центром для увеличения продаж в Центральной Азии

Компания «Procter and Gamble» заинтересована в расширении деятельности в Азербайджане.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду в Давосе провел переговоры с президентом Procter and Gamble Europe Лоиком Тасселем, сообщает сайт главы государства.

«Экономические реформы, проведенные в Азербайджане за последние годы, дали свои положительные результаты. Созданные в стране бизнес-среда и условия для инвесторов, воодушевляют Procter and Gamble, как и другие компании, расширить свою деятельность в Азербайджане», - сказал Л.Тассель.

По его словам, компания намерена расширить свою деятельность в регионе. «В связи с этим компания заинтересована в расширении деятельности в Баку для увеличения продаж собственной продукции в Центральную Азию и другие страны региона. Существующая в Азербайджане бизнес-среда стала причиной выбора Баку в качестве регионального центра Procter and Gamble», - отметил Л.Тассель.

В свою очередь И.Алиев рассказал о реформах, проводимых в различных сферах Азербайджана. Глава государства поддержал идею Procter and Gamble расширить свою деятельность в Азербайджане и отметил, что Баку продолжит поддержку инвесторов и предпринимателей.

А.Мамедов