В сенате в четверг пройдет голосование по двум инициативам, направленным на прекращение "шатдауна", сообщает CNN.
Один из законопроектов представит на голосование лидер республиканцев в сенате Мич МакКоннелл. Он предлагает возобновить финансирование прекративших работу госорганов и выделить запрашиваемое Д.Трампом финансирование стены на границе с Мексикой.
Ранее Д.Трамп пообещал, что если конгресс обеспечит финансирование строительства стены в $5,7 млрд, то он пойдет навстречу демократам и откажется от высылки некоторых категорий мигрантов. Демократы еще до выступления президента отвергли предложение Д.Трампа.
Второй законопроект, представленный демократами, предлагает возобновить работу конгресса, при этом не выделяя новые средства на строительство стены.
Для того, чтобы какой-либо из законопроектов утвердили, необходимо 60 голосов из 100-местного парламента. Ожидается, что обе инициативы в сенате не пройдут.
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