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Внешняя политика 23.01.2019 11:47

Содокладчики ПАСЕ по Азербайджану приветствуют прекращение нового уголовного дела в отношении блогера Гусейнова

Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Роджер Гейл (Великобритания, ЕС) и Стефан Шеннах (Австрия) приветствовали решение Генеральной прокуратуры о прекращении нового уголовного дела против блогера Мехмана Гусейнова.

«Это небольшой, но важный шаг в правильном направлении», - сказали содокладчики, отмечается в сообщении ПАСЕ.

При этом, они подчеркенули, что будут внимательно следить за условиями освобождения М.Гусейнова.

«Мы проведем обмен мнениями с азербайджанскими парламентариями по теме политзаключенных в Мониторинговом комитете во время нынешней сессии ПАСЕ. Мы надеемся, что решение снять с М.Гусейнова новые обвинения станут частью продолжающегося процесса»,- отметили они.

Сураханский районный суд города Баку приговорил 3 марта 2017 года М.Гусейнова к 2 годам лишения свободы по статье 147.2 (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) УК. Ранее М.Гусейнов заявил, что подвергся давлению в управлении полиции Насиминского района Баку. После этого начальник управления Муса Мусаев обратился в суд с заявлением в порядке особого производства, обвинив М.Гусейнова в клевете.

По данным ряда СМИ, 26 декабря 2018 года М.Гусейнова обвинили в избиении сотрудника колонии, где он отбывает наказание. В ответ блогер объявил голодовку.

Блогер 20 января 2019 года написал письмо президенту Ильхаму Алиеву с просьбой оказать содействие в справедливом рассмотрении инцидента с его участием в тюрьме.

Президент, в свою очередь, рекомендовал генеральному прокурору принять во внимание молодой возраст М.Гусейнова и отбытие им двух лет наказания, руководствоваться принципами гуманизма и принять все необходимые меры, предусмотренные законом, для справедливого и объективного рассмотрения дела блогера.

Накануне Генпрокуратура Азербайджана заявила о прекращении нового уголовного расследования в отношении М.Гусейнова.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПАСЕ, БЛОГЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]