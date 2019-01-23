Содокладчики ПАСЕ по Азербайджану приветствуют прекращение нового уголовного дела в отношении блогера Гусейнова

Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Роджер Гейл (Великобритания, ЕС) и Стефан Шеннах (Австрия) приветствовали решение Генеральной прокуратуры о прекращении нового уголовного дела против блогера Мехмана Гусейнова.
«Это небольшой, но важный шаг в правильном направлении», - сказали содокладчики, отмечается в сообщении ПАСЕ.
При этом, они подчеркенули, что будут внимательно следить за условиями освобождения М.Гусейнова.
«Мы проведем обмен мнениями с азербайджанскими парламентариями по теме политзаключенных в Мониторинговом комитете во время нынешней сессии ПАСЕ. Мы надеемся, что решение снять с М.Гусейнова новые обвинения станут частью продолжающегося процесса»,- отметили они.
Сураханский районный суд города Баку приговорил 3 марта 2017 года М.Гусейнова к 2 годам лишения свободы по статье 147.2 (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) УК. Ранее М.Гусейнов заявил, что подвергся давлению в управлении полиции Насиминского района Баку. После этого начальник управления Муса Мусаев обратился в суд с заявлением в порядке особого производства, обвинив М.Гусейнова в клевете.
По данным ряда СМИ, 26 декабря 2018 года М.Гусейнова обвинили в избиении сотрудника колонии, где он отбывает наказание. В ответ блогер объявил голодовку.
Блогер 20 января 2019 года написал письмо президенту Ильхаму Алиеву с просьбой оказать содействие в справедливом рассмотрении инцидента с его участием в тюрьме.
Президент, в свою очередь, рекомендовал генеральному прокурору принять во внимание молодой возраст М.Гусейнова и отбытие им двух лет наказания, руководствоваться принципами гуманизма и принять все необходимые меры, предусмотренные законом, для справедливого и объективного рассмотрения дела блогера.
Накануне Генпрокуратура Азербайджана заявила о прекращении нового уголовного расследования в отношении М.Гусейнова.
Ф.Исазаде
Amec Foster Wheeler Italiana открыла представительство в Азербайджане
Газпром открыл представительство в Азербайджане
Президент Алиев обсудил вопросы сотрудничества с главой The Boston Consulting Group
Около 80 новых учебников модульного типа планируют подготовить в Азербайджане – замминистра образования
В Баку в 2019 году откроется новый центр профобразования
Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в 2018г увеличилось на 19,5%
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Американский сенат проголосует по законопроектам, направленным на прекращение "шатдауна"
В госдепе подтвердили, что ведут переговоры с талибами в Катаре
Назарбаев распорядился создать в Казахстане фонд поддержки молодежных стартапов
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
В Баку открылась фотовыставка, посвященная 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
5 гигабайт БЕСПЛАТНОГО интернета от Bakcell для жителей 6 регионов страны
Потребительские кредиты стали очень выгодными в Банке Республика
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»