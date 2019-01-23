В Баку в 2019 году откроется новый центр профобразования

Новый центр профессионального образования будет построен в 2019 году в Баку, заявил замминистра образования Идрис Исаев.

«В текущем году в Бинагадинском районе Баку завершится строительство нового центра профессионального образования, в котором преподавание будет вестись по 88 профессиям», - сказал И.Исаев в среду на конференции «Занятость молодежи: взгляд работодателей, вызовы и перспективы».

По его словам, строительство центра ведется в соответствии с соглашением с Корейским фондом экономического сотрудничества.

«В Центре будут преподавать, в том числе, корейские специалисты», - отметил замминистра.

И.Исаев подчеркнул, что сегодня в системе профобразования Азербайджана проводятся серьезные реформы. «Так, в регионах страны реализуются три - четыре грантовых проекта Европейского Союза по модернизации образовательных учреждений», - сказал он.

По словам замминистра, также реализуются меры по оснащению специально отобранных десяти образовательных учреждений новым оборудованием.

Р.Бабаев