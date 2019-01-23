В Баку в 2019 году откроется новый центр профобразования

Новый центр профессионального образования будет построен в 2019 году в Баку, заявил замминистра образования Идрис Исаев.
«В текущем году в Бинагадинском районе Баку завершится строительство нового центра профессионального образования, в котором преподавание будет вестись по 88 профессиям», - сказал И.Исаев в среду на конференции «Занятость молодежи: взгляд работодателей, вызовы и перспективы».
По его словам, строительство центра ведется в соответствии с соглашением с Корейским фондом экономического сотрудничества.
«В Центре будут преподавать, в том числе, корейские специалисты», - отметил замминистра.
И.Исаев подчеркнул, что сегодня в системе профобразования Азербайджана проводятся серьезные реформы. «Так, в регионах страны реализуются три - четыре грантовых проекта Европейского Союза по модернизации образовательных учреждений», - сказал он.
По словам замминистра, также реализуются меры по оснащению специально отобранных десяти образовательных учреждений новым оборудованием.
Р.Бабаев
Группа миротворцев из Азербайджана отправилась в Афганистан в рамках миссии НАТО
Содокладчики ПАСЕ по Азербайджану приветствуют прекращение нового уголовного дела в отношении блогера Гусейнова
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 29 нарушений - Минобороны Азербайджана
Amec Foster Wheeler Italiana открыла представительство в Азербайджане
Газпром открыл представительство в Азербайджане
Президент Алиев обсудил вопросы сотрудничества с главой The Boston Consulting Group
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Американский сенат проголосует по законопроектам, направленным на прекращение "шатдауна"
В госдепе подтвердили, что ведут переговоры с талибами в Катаре
Назарбаев распорядился создать в Казахстане фонд поддержки молодежных стартапов
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
В Баку открылась фотовыставка, посвященная 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
5 гигабайт БЕСПЛАТНОГО интернета от Bakcell для жителей 6 регионов страны
Потребительские кредиты стали очень выгодными в Банке Республика
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»