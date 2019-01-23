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Наука и образование 23.01.2019 11:58

В Баку в 2019 году откроется новый центр профобразования

Новый центр профессионального образования будет построен в 2019 году в Баку, заявил замминистра образования Идрис Исаев.

«В текущем году в Бинагадинском районе Баку завершится строительство нового центра профессионального образования, в котором преподавание будет вестись по 88 профессиям», - сказал И.Исаев в среду на конференции «Занятость молодежи: взгляд работодателей, вызовы и перспективы».

По его словам, строительство центра ведется в соответствии с соглашением с Корейским фондом экономического сотрудничества.

«В Центре будут преподавать, в том числе, корейские специалисты», - отметил замминистра.

И.Исаев подчеркнул, что сегодня в системе профобразования Азербайджана проводятся серьезные реформы. «Так, в регионах страны реализуются три - четыре грантовых проекта Европейского Союза по модернизации образовательных учреждений», - сказал он.

По словам замминистра, также реализуются меры по оснащению специально отобранных десяти образовательных учреждений новым оборудованием.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРОФОБРАЗОВАНИЕ, ЦЕНТР, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]