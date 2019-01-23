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Бизнес и законодательство 23.01.2019 12:30

Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az в 2017-2018гг получили заказов на $1 млрд

Азербайджанские производители получили в 2018 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $514 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По сравнению с показателями за 2017 год объем заказов увеличился на 8,2%.

В целом, с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года заказы на экспорт продукции достигли $989 млн.

В Центре также сообщили, что в 2018 году наибольшее число экспортных заказов поступало по следующим видам продукции: хлопок, хлопковое масло, яблоки, томаты, куриное мясо, яйца, вина, гранаты, табак и лук.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: AZEXPORT, ЗАКАЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]