Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az в 2017-2018гг получили заказов на $1 млрд

Азербайджанские производители получили в 2018 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $514 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По сравнению с показателями за 2017 год объем заказов увеличился на 8,2%.

В целом, с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года заказы на экспорт продукции достигли $989 млн.

В Центре также сообщили, что в 2018 году наибольшее число экспортных заказов поступало по следующим видам продукции: хлопок, хлопковое масло, яблоки, томаты, куриное мясо, яйца, вина, гранаты, табак и лук.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az.

Б.Рустамбеков