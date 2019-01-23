Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9309 RUR   0.0256 GBR   2.1895 TRY   0.3185

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.57 -1.44 Brent 61.50 -1.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 25 Янв 11° 26 Янв

Регион 23.01.2019 14:32

Число жертв "свиного гриппа" в Грузии увеличилось до 21 человека - СМИ

В Грузии еще два человека скончались, предположительно от заражения вирусом гриппа H1N1, известного также как "свиной грипп", таким образом число жертв заболевания достигло 21 человека, сообщают в среду грузинские СМИ.

По данным СМИ, 48-летняя женщина скончалась в Батуми.

Также в среду стало известно о смерти 33-летнего гражданина Грузии в Турции предположительно от вируса H1N1. Мужчина проходил лечение в Батуми, однако из-за ухудшения состояния здоровья родственники настояли на его транспортировке в одну из клиник Трабзона, где он и скончался, отмечается в сообщении.

21 января СМИ Грузии сообщали о 19 жертвах заболевания в стране.

На минувшей неделе в Минздраве Грузии сообщили о 18 лабораторно подтвержденных летальных случаях заражения вирусом H1N1 в стране.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ГРИПП, ЖЕРТВЫ, РОСТ


Похожие новости


Число жертв "свиного гриппа" в Грузии приблизилось к 20 - СМИ В Грузии выявлен первый в этом сезоне случай вируса А/H3N2 В Грузии от осложнений после гриппа скончалось 16 человек Число жертв гриппа в Грузии достигло 15 человек Число жертв "свиного" гриппа в Грузии увеличилось до 13 человек Семь человек скончались в Грузии от "свиного" гриппа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]