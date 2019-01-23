В Грузии еще два человека скончались, предположительно от заражения вирусом гриппа H1N1, известного также как "свиной грипп", таким образом число жертв заболевания достигло 21 человека, сообщают в среду грузинские СМИ.
По данным СМИ, 48-летняя женщина скончалась в Батуми.
Также в среду стало известно о смерти 33-летнего гражданина Грузии в Турции предположительно от вируса H1N1. Мужчина проходил лечение в Батуми, однако из-за ухудшения состояния здоровья родственники настояли на его транспортировке в одну из клиник Трабзона, где он и скончался, отмечается в сообщении.
21 января СМИ Грузии сообщали о 19 жертвах заболевания в стране.
На минувшей неделе в Минздраве Грузии сообщили о 18 лабораторно подтвержденных летальных случаях заражения вирусом H1N1 в стране.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»