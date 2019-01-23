Частный сектор увеличил в 2018г инвестиции в жилищное строительство в Азербайджане на 31%

Частный сектор в 2018 году направил на строительство жилья в Азербайджане 1 млрд 61,5 млн манатов, что на 31% больше показателя 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
«В 2018 году суммарные инвестиции на строительство жилья в Азербайджане составили 1 млрд 313,8 млн манатов (рост по сравнению с 2017г на 61,1% - ИФ), из которых 252,3 млн – пришлось на долю государственных вложений (рост на 68,4% - ИФ). Остальной объем – 1 млрд 61,5 млн манатов (рост на 31%) – составили инвестиции частного сектора», - подчеркнули в ведомстве.
В 2018 году общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане, составила 2 млн 84,7 тыс. кв. метров (рост на 3,5%).
По данным Госкомстата, в минувшем году за счет личных средств граждан Азербайджана для улучшения собственных жилищных условий было построено 13,7 тыс. жилых домов. Строительство этих домов, было осуществлено, главным образом, в Баку, а также Масаллинском и Сабирабадском районах и на территории Нахчыванской автономной республики.
Как сообщалось ранее, в 2017 году общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане, составила 2 млн 14,7 тыс. кв. метров.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»