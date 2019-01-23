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Бизнес и законодательство 23.01.2019 12:34

Частный сектор увеличил в 2018г инвестиции в жилищное строительство в Азербайджане на 31%

Частный сектор в 2018 году направил на строительство жилья в Азербайджане 1 млрд 61,5 млн манатов, что на 31% больше показателя 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

«В 2018 году суммарные инвестиции на строительство жилья в Азербайджане составили 1 млрд 313,8 млн манатов (рост по сравнению с 2017г на 61,1% - ИФ), из которых 252,3 млн – пришлось на долю государственных вложений (рост на 68,4% - ИФ). Остальной объем – 1 млрд 61,5 млн манатов (рост на 31%) – составили инвестиции частного сектора», - подчеркнули в ведомстве.

В 2018 году общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане, составила 2 млн 84,7 тыс. кв. метров (рост на 3,5%).

По данным Госкомстата, в минувшем году за счет личных средств граждан Азербайджана для улучшения собственных жилищных условий было построено 13,7 тыс. жилых домов. Строительство этих домов, было осуществлено, главным образом, в Баку, а также Масаллинском и Сабирабадском районах и на территории Нахчыванской автономной республики.

Как сообщалось ранее, в 2017 году общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане, составила 2 млн 14,7 тыс. кв. метров.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЖИЛСТРОЙ, ИНВЕСТИЦИИ, ЧАСТНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]