Король Таиланда распорядился о проведении всеобщих выборов в 2019 году

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал декрет о проведении всеобщих выборов в стране в 2019 году, передает агентство Bloomberg.

В нем говорится, что национальная избирательная комиссия теперь должна в течение пяти дней установить дату проведения голосования.

Ожидается, что в среду состоится собрание членов избирательной комиссии, в ходе которого будет обсуждаться возможная дата выборов.

СМИ Таиланда выступают с разными предположениями относительно сроков проведения выборов и считают, что в избирательной комиссии могут выбрать датой голосования 10 марта или 24 марта, обе даты выпадают на воскресенье. Ранее СМИ писали, что выборы могут также состояться 24 февраля.

В 2014 году в результате госпереворота в Таиланде к власти пришли военные. В декабре прошлого года Национальный совет для мира и порядка Таиланда снял запрет на политические собрания и деятельность партий. Указ был издан председателем совета Праютом Чан-Оча, бывшим военнослужащим, возглавившим военный переворот.