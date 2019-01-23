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Дальнее зарубежье 23.01.2019 12:39

Король Таиланда распорядился о проведении всеобщих выборов в 2019 году

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал декрет о проведении всеобщих выборов в стране в 2019 году, передает агентство Bloomberg.

В нем говорится, что национальная избирательная комиссия теперь должна в течение пяти дней установить дату проведения голосования.

Ожидается, что в среду состоится собрание членов избирательной комиссии, в ходе которого будет обсуждаться возможная дата выборов.

СМИ Таиланда выступают с разными предположениями относительно сроков проведения выборов и считают, что в избирательной комиссии могут выбрать датой голосования 10 марта или 24 марта, обе даты выпадают на воскресенье. Ранее СМИ писали, что выборы могут также состояться 24 февраля.

В 2014 году в результате госпереворота в Таиланде к власти пришли военные. В декабре прошлого года Национальный совет для мира и порядка Таиланда снял запрет на политические собрания и деятельность партий. Указ был издан председателем совета Праютом Чан-Оча, бывшим военнослужащим, возглавившим военный переворот.

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Тэги: ТАИЛАНД, ВЫБОРЫ, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]