Киргизские пограничники открыли огонь по нарушителям на границе с Казахстаном, один погиб

Пограничники Киргизии на киргизско-казахстанской границе открыли огонь по трем нарушителям, оказавшим сопротивление при попытке уйти на казахстанскую территорию, один из них от полученных ранений скончался, двум удалось скрыться, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС) Киргизии.

Представитель пресс-службы сообщил, что 23 января в местности Жайылган Манасского района Таласской области на север Киргизии трое неизвестных незаконно перегоняли табун лошадей через государственную границу из Киргизии в Казахстан.

"На место нарушения прибыл пограничный наряд, который принял меры по задержанию правонарушителей, однако при попытке задержания неизвестные лица оказали сопротивление пограничникам, применив холодное оружие", - сказал он.

Чтобы прекратить сопротивление, а также для обеспечения безопасности пограничники произвели предупредительные выстрелы вверх, однако нарушители не подчинились требованиям и продолжили оказывать сопротивление, сообщил представитель ГПС Киргизии.

"В этой связи пограничный наряд был вынужден открыть огонь в сторону правонарушителей, в результате чего один из них был ранен, но в последствие скончался, двоим нарушителям удалось скрыться на территории Казахстана", - сообщили в пресс-службе ГПС.

Представитель ведомства добавил, что о произошедшем инциденте были оповещены соответствующие государственные органы Киргизии и Казахстана, проводятся следственные и поисковые мероприятия.

Протяженность киргизско-казахстанской государственной границы составляет 1 тыс. 257,07 км, на минувшей неделе президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал закон "О ратификации договора между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан о демаркации кыргызско-казахстанской государственной границы".