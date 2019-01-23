Президент Алиев обсудил вопросы сотрудничества с главой The Boston Consulting Group

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом и генеральным директором компании «The Boston Consulting Group» Ричем Лессером, сообщает сайт главы государства.

Р.Лессер отметил, что компания имеет различные варианты электронного решения по обеспечению высокого управления в сфере здравоохранения и обязательного медицинского страхования в деятельности государственных структур и частного сектора.

«Применение этих вариантов решения в Азербайджане позволит создать новые рабочие места и внесет вклад в усовершенствование системы управления, реализуемую президентом И.Алиевым»,- сказал Р.Лессер, говорится в информации.

В свою очередь, И.Алиев выразил удовлетворение деятельностью «The Boston Consulting Group» в Азербайджане. Он отметил, что Азербайджан и впредь будет сотрудничать с различными государственными и частными компаниями.

Встреча состоялась в кулуарах Всемирного экономического форума.

Ф.Исазаде