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Бизнес и законодательство 23.01.2019 12:51

Президент Алиев обсудил вопросы сотрудничества с главой The Boston Consulting Group

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом и генеральным директором компании «The Boston Consulting Group» Ричем Лессером, сообщает сайт главы государства.

Р.Лессер отметил, что компания имеет различные варианты электронного решения по обеспечению высокого управления в сфере здравоохранения и обязательного медицинского страхования в деятельности государственных структур и частного сектора.

«Применение этих вариантов решения в Азербайджане позволит создать новые рабочие места и внесет вклад в усовершенствование системы управления, реализуемую президентом И.Алиевым»,- сказал Р.Лессер, говорится в информации.

В свою очередь, И.Алиев выразил удовлетворение деятельностью «The Boston Consulting Group» в Азербайджане. Он отметил, что Азербайджан и впредь будет сотрудничать с различными государственными и частными компаниями.

Встреча состоялась в кулуарах Всемирного экономического форума.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]