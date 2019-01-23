Около 80 новых учебников модульного типа планируют подготовить в Азербайджане – замминистра образования

В Азербайджане ведется работа над подготовкой 78 модульных учебников, сообщил заместитель министра образования Идрис Исаев.
«В сфере образования реализуются реформы, в рамках которых предусмотрена подготовка 78 новых учебников модульного типа», - сказал И.Исаев на конференции «Занятость молодежи: взгляд работодателей, вызовы и перспективы».
По его словам, в рамках реформ подготовлены целевые образовательные программы по 81 специальности.
«Также выпущены 55 новых учебников и более 50 учебных пособий модульного типа», - подчеркнул замминистра.
И.Исаев отметил, что в 2018 году в квалификацию профессий было включено 20 новых специальностей.
По его словам, выпускники профессиональных учебных заведений сегодня активно адаптируются к современным требованиям трудового рынка.
«Например, в последнее время работой обеспечены 62,3% выпускников в сфере туризма, 73% - в сфере ИКТ, 69% - в сфере услуг», - сказал замминистра.
Р.Бабаев
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