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Наука и образование 23.01.2019 13:03

Около 80 новых учебников модульного типа планируют подготовить в Азербайджане – замминистра образования

В Азербайджане ведется работа над подготовкой 78 модульных учебников, сообщил заместитель министра образования Идрис Исаев.

«В сфере образования реализуются реформы, в рамках которых предусмотрена подготовка 78 новых учебников модульного типа», - сказал И.Исаев на конференции «Занятость молодежи: взгляд работодателей, вызовы и перспективы».

По его словам, в рамках реформ подготовлены целевые образовательные программы по 81 специальности.

«Также выпущены 55 новых учебников и более 50 учебных пособий модульного типа», - подчеркнул замминистра.

И.Исаев отметил, что в 2018 году в квалификацию профессий было включено 20 новых специальностей.

По его словам, выпускники профессиональных учебных заведений сегодня активно адаптируются к современным требованиям трудового рынка.

«Например, в последнее время работой обеспечены 62,3% выпускников в сфере туризма, 73% - в сфере ИКТ, 69% - в сфере услуг», - сказал замминистра.

Р.Бабаев

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Тэги: ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОГРАММЫ, УЧЕБНИКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]