Сеул обвинил Токио в провокации после пролета японского самолета близ корейского корабля

Южнокорейские военные обвинили Японию в провокации после того, как японский патрульный самолет пролетел на небольшой высоте вблизи южнокорейского военного кораблем, сообщает в среду агентство "Ренхап".
В объединенном комитете начальников штабов Южной Корее агентству сообщили, что японский самолет пролетел на высоте 60-70 метров от водной поверхности вблизи южнокорейского военного корабля.
"Этот сегодняшний полет на малой высоте при близком расстоянии от корабля страны-партнера является очевидно провокационным действием... и мы решительно это осуждаем", - заявил представитель объединенного комитета начальников штабов.
Он подчеркнул, что если подобные действия повторятся, то южнокорейские военные дадут решительный ответ в соответствии с уставом.
Ранее в декабре Сеул обвинили японский патрульный самолет в полете на малой высоте над южнокорейским кораблем, который пришел на помощь северокорейской рыбацкой лодке. Япония, в свою очередь, заявила, что в ходе инцидента радар управления оружейными системами корабля захватил потенциальную мишень - японский самолет. В Сеуле такую версию отвергают.
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