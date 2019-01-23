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Дальнее зарубежье 23.01.2019 14:48

Сеул обвинил Токио в провокации после пролета японского самолета близ корейского корабля

Южнокорейские военные обвинили Японию в провокации после того, как японский патрульный самолет пролетел на небольшой высоте вблизи южнокорейского военного кораблем, сообщает в среду агентство "Ренхап".

В объединенном комитете начальников штабов Южной Корее агентству сообщили, что японский самолет пролетел на высоте 60-70 метров от водной поверхности вблизи южнокорейского военного корабля.

"Этот сегодняшний полет на малой высоте при близком расстоянии от корабля страны-партнера является очевидно провокационным действием... и мы решительно это осуждаем", - заявил представитель объединенного комитета начальников штабов.

Он подчеркнул, что если подобные действия повторятся, то южнокорейские военные дадут решительный ответ в соответствии с уставом.

Ранее в декабре Сеул обвинили японский патрульный самолет в полете на малой высоте над южнокорейским кораблем, который пришел на помощь северокорейской рыбацкой лодке. Япония, в свою очередь, заявила, что в ходе инцидента радар управления оружейными системами корабля захватил потенциальную мишень - японский самолет. В Сеуле такую версию отвергают.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ЯПОНИЯ, САМОЛЕТ, ПРОВОКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]