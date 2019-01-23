В МИД РФ заявили, что США давно занимаются разработками ракет, которые противоречат ДРСМД

США давно проводят НИОКР по разработке ракет средней и меньшей дальности, в частности, США модернизируют завод в Аризоне, способный производить ракеты средней и меньшей дальности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"По итогам встречи (в Женеве с американской стороной по ДРСМД - ИФ) стало понятно, что для США это лишь формальности. Все решения в США уже приняты. Об этом свидетельствуют и другие действия США в рамках планомерных усилий по планомерному слому договора. Не секрет, что уже в течение продолжительного времени в США проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по различным ракетным системам, создание которых противоречило бы духу и букве РСМД", - сказал он на брифинге в Минобороны по ситуации с ракетой 9М729.

"По имеющейся информации корпорации военно-промышленного комплекса США давно и активно развивают производство новых ракетных вооружений, в частности, на заводе корпорации "Рейтон" в городе Тусон, штат Аризона, с июня 2017 года проводятся масштабные мероприятия по совершенствованию его материально-технической базы. В результате производственные мощности завода уже увеличились на 44% - с 55 до 79 тыс. квадратных метров", - отметил он.

При этом, по словам С.Рябкова, строительные работы на этом заводе продолжаются.

"Данный завод является крупнейшим многопрофильным предприятием ракетно-космической отрасли и способен выпускать практически все типы ракетного оружия, в том числе крылатые ракеты средней и меньшей дальности", - пояснил замглавы МИД РФ.