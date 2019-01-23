Газпром открыл представительство в Азербайджане

ПАО «Газпром» открыло представительство в Азербайджане.
«Представительство ПАО «Газпром» в Баку зарегистрировано министерством налогов Азербайджана 12 декабря 2018 года», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минналогов.
Официальным представителем компании является российский гражданин Максут Андержанов.
Как сообщалось ранее, Совет директоров Газпрома в октябре 2017 года одобрил открытие представительства в Азербайджане.
А.Азизов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»