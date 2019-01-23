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ТЭК 23.01.2019 13:14

Газпром открыл представительство в Азербайджане

ПАО «Газпром» открыло представительство в Азербайджане.

«Представительство ПАО «Газпром» в Баку зарегистрировано министерством налогов Азербайджана 12 декабря 2018 года», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минналогов.

Официальным представителем компании является российский гражданин Максут Андержанов.

Как сообщалось ранее, Совет директоров Газпрома в октябре 2017 года одобрил открытие представительства в Азербайджане.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГАЗПРОМ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]