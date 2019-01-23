Газпром открыл представительство в Азербайджане

ПАО «Газпром» открыло представительство в Азербайджане.

«Представительство ПАО «Газпром» в Баку зарегистрировано министерством налогов Азербайджана 12 декабря 2018 года», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минналогов.

Официальным представителем компании является российский гражданин Максут Андержанов.

Как сообщалось ранее, Совет директоров Газпрома в октябре 2017 года одобрил открытие представительства в Азербайджане.

А.Азизов