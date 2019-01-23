В Киргизии ожидают визит главы МИД РФ 3-4 февраля - аппарат президента

В Бишкеке ожидают, что глава МИД России Сергей Лавров посетит Киргизию в начале февраля в рамках подготовки госвизита в страну президента РФ Владимира Путина, сообщил в среду журналистам заведующий отделом внешней политики аппарата президента Киргизии Данияр Сыдыков.
"3-4 февраля ожидается официальный визит главы МИД России С.Лаврова в Киргизию, где главным вопросом повестки дня будет обсуждение предстоящего государственного визита президента России Владимира Путина", - сказал Д.Сыдыков.
По его словам, активная подготовка государственного визита началась после двусторонней встречи президентов Киргизии и РФ "на полях" заседания Совета глав государств стран СНГ в сентябре 2018 года в Таджикистане, где киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков пригласил В.Путина посетить республику.
Заведующий отделом внешней политики аппарата президента Киргизии отметил, что визит российского лидера в Бишкек ожидается в марте.
"Сейчас сторонами вопрос прорабатывается. Госвизит президента России в Киргизию ожидается в конце марта 2019 года", - сказал Д.Сыдыков.
Он отметил, что в рамках госвизита запланирован ряд мероприятий, в частности 21-е заседание киргизско-российской межправительственной комиссии, восьмая Киргизско-российская межрегиональная конференция с участием бизнес сообщества двух стран, в которой, как ожидается, примут участие 500 представителей бизнеса.
"Впервые в Киргизии будет проходить форум ректоров ВУЗов Киргизии и России. По итогам форума будет подписан ряд соглашений между ВУЗами двух стран", - сказал заведующий отделом внешней политики аппарата президента Киргизии.
Он отметил, что в рамках госвизита киргизская стороны рассчитывает провести обмен мнениями по актуальным вопросам киргизско-российского сотрудничества, в том числе по вопросам торгово-экономического сотрудничества, обеспечения безопасности в регионе, продвижения в Киргизии проектов в области инфраструктурного строительства.
В Бишкеке также намерены обсудить вопрос о соотечественниках, пребывающих в России, отметил Д.Сыдыков.
Заведующий отделом внешней политики аппарата президента Киргизии также сообщил, что по итогам госвизита В.Путина ожидается подписание около 15 документов сотрудничества, в том числе в военной, экономической и правоохранительной сферах, области регионального сотрудничества и внешнеполитического взаимодействия.
"По итогам предстоящего государственного визита президента России мы ожидаем дальнейшее поступательное развитие стратегического партнерства и союзничества между нашими странами", - подчеркнул Д.Сыдыков.
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