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Бизнес и законодательство 23.01.2019 13:31

Amec Foster Wheeler Italiana открыла представительство в Азербайджане

Министерство налогов Азербайджана зарегистрировало представительство компании «Amec Foster Wheeler Italiana», сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минналогов.

По данным ведомства, 18 декабря 2018 года регистрацию прошло ООО "Amec Foster Wheeler Italiana", расположенное в Хатаинском районе Баку.

Официальным представителем компании является гражданин Италии Саграмосо Пьерфранческо.

Amec Foster Wheeler plc - британская многонациональная консалтинговая, инжиниринговая и проектная компания со штаб-квартирой в Лондоне. Создана в 2014 году путем слияния швейцарского инженерного конгломерата Foster Wheeler с британской консалтинговой компанией Amec. Компания действует в 55 странах мира.

В Азербайджане Amec Foster Wheeler в альянсе с ООО "SOCAR Foster Wheeler Engineering" была привлечена к проведению FEED (первичное детальное проектирование) проекта реконструкции и модернизации Бакинского НПЗ им. Г.Алиева.

Н.Аббасова

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Тэги: КОМПАНИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]