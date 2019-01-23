Amec Foster Wheeler Italiana открыла представительство в Азербайджане

Министерство налогов Азербайджана зарегистрировало представительство компании «Amec Foster Wheeler Italiana», сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минналогов.
По данным ведомства, 18 декабря 2018 года регистрацию прошло ООО "Amec Foster Wheeler Italiana", расположенное в Хатаинском районе Баку.
Официальным представителем компании является гражданин Италии Саграмосо Пьерфранческо.
Amec Foster Wheeler plc - британская многонациональная консалтинговая, инжиниринговая и проектная компания со штаб-квартирой в Лондоне. Создана в 2014 году путем слияния швейцарского инженерного конгломерата Foster Wheeler с британской консалтинговой компанией Amec. Компания действует в 55 странах мира.
В Азербайджане Amec Foster Wheeler в альянсе с ООО "SOCAR Foster Wheeler Engineering" была привлечена к проведению FEED (первичное детальное проектирование) проекта реконструкции и модернизации Бакинского НПЗ им. Г.Алиева.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»