Amec Foster Wheeler Italiana открыла представительство в Азербайджане

Министерство налогов Азербайджана зарегистрировало представительство компании «Amec Foster Wheeler Italiana», сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минналогов.

По данным ведомства, 18 декабря 2018 года регистрацию прошло ООО "Amec Foster Wheeler Italiana", расположенное в Хатаинском районе Баку.

Официальным представителем компании является гражданин Италии Саграмосо Пьерфранческо.

Amec Foster Wheeler plc - британская многонациональная консалтинговая, инжиниринговая и проектная компания со штаб-квартирой в Лондоне. Создана в 2014 году путем слияния швейцарского инженерного конгломерата Foster Wheeler с британской консалтинговой компанией Amec. Компания действует в 55 странах мира.

В Азербайджане Amec Foster Wheeler в альянсе с ООО "SOCAR Foster Wheeler Engineering" была привлечена к проведению FEED (первичное детальное проектирование) проекта реконструкции и модернизации Бакинского НПЗ им. Г.Алиева.

Н.Аббасова