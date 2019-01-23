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Регион 23.01.2019 15:16

Путин и Эрдоган через призму российско-турецких отношений обсудят ситуацию в САР - Песков

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Москве в среду обсудят ситуацию в Сирии, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Вторая половина дня у президента будет посвящена российско-турецким отношениям и в значительной части через призму российско-турецких отношений - сирийским делам", - сказал он журналистам.

Д.Песков пояснил, что "все это будет осуществляться в рамках рабочего визита президента Турции Эрдогана".

Пресс-секретарь президента рассказал, что сначала В.Путин и Р.Эрдоган пообщаются тет-а-тет, после чего пройдут переговоры российской и турецкой делегаций в формате рабочего завтрака.

По итогам переговоров два президента проведут пресс-конференцию, добавил Д.Песков.

"Можно предположить, что общение окончится совсем поздно вечером, хотя после этого у Путина еще в Кремле запланирована пара внутренних рабочих встреч", - сказал Д.Песков.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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