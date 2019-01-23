Путин и Эрдоган через призму российско-турецких отношений обсудят ситуацию в САР - Песков

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Москве в среду обсудят ситуацию в Сирии, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Вторая половина дня у президента будет посвящена российско-турецким отношениям и в значительной части через призму российско-турецких отношений - сирийским делам", - сказал он журналистам.
Д.Песков пояснил, что "все это будет осуществляться в рамках рабочего визита президента Турции Эрдогана".
Пресс-секретарь президента рассказал, что сначала В.Путин и Р.Эрдоган пообщаются тет-а-тет, после чего пройдут переговоры российской и турецкой делегаций в формате рабочего завтрака.
По итогам переговоров два президента проведут пресс-конференцию, добавил Д.Песков.
"Можно предположить, что общение окончится совсем поздно вечером, хотя после этого у Путина еще в Кремле запланирована пара внутренних рабочих встреч", - сказал Д.Песков.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»