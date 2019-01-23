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СНГ 23.01.2019 13:34

В Кремле подтверждают предстоящий в этом году госвизит Путина в Киргизию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в этом году Владимир Путин совершит государственный визит в Киргизию.

"Действительно, на повестке дня госвизит в Бишкек стоит. Но пока рано его анонсировать", - сказал Д.Песков журналистам.

Он отметил, что согласование визита ведется по дипломатическим каналам.

"Естественно, график российско-кыргызстанских отношений традиционно достаточно насыщенный. Сейчас никаких визитов пока не буду анонсировать", - добавил Д.Песков.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, КИРГИЗИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]