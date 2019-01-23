В Кремле подтверждают предстоящий в этом году госвизит Путина в Киргизию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в этом году Владимир Путин совершит государственный визит в Киргизию.

"Действительно, на повестке дня госвизит в Бишкек стоит. Но пока рано его анонсировать", - сказал Д.Песков журналистам.

Он отметил, что согласование визита ведется по дипломатическим каналам.

"Естественно, график российско-кыргызстанских отношений традиционно достаточно насыщенный. Сейчас никаких визитов пока не буду анонсировать", - добавил Д.Песков.