В НАТО сообщили о гибели американского военного в Афганистане

В Афганистане в результате нападения боевиков погиб солдат США, сообщил официальный сайт миссии НАТО Resolute Support (Решительная поддержка).
"Один военнослужащий США был убит в Афганистане в результате проведенного противником обстрела из стрелкового оружия ", - говорится в заявлении альянса, опубликованном на сайте миссии во вторник ночью.
Никаких дополнительных подробностей о точном месте инцидента в сообщении не предоставлено, в заявлении миссии лишь отмечается, что "инцидент расследуется".
Resolute Support также не разглашает личность погибшего военнослужащего, заявляя, что "в соответствии с политикой Министерства обороны США, имя военнослужащего, убитого в бою, не разглашается до истечения 24 часов после уведомления о произошедшем его ближайших родственников".
В 2019 году это уже второй случай гибели военнослужащего США Афганистане. Ранее в субботу афганское издание "Хаште Субх", со ссылкой на военное ведомство США сообщило, что раненный в северо-западной афганской провинции Бадгис американский военный специалист Кэмерон Мадак скончался.
В настоящее время в Афганистане находятся около 16 тыс. американских военных, большинство из которых консультируют и тренируют афганские силы безопасности и обороны, а также участвуют в некоторых операциях по борьбе с террористами. В прошлом году в Афганистане были убиты 15 американских солдат, а с начала военной операции войск США в Афганистане в 2001 году число американских потерь достигло более 2400 человек.
Азербайджан отправил миротворцев в Южный Судан
Баку и Эр-Рияд готовят договор о военном сотрудничестве – министр обороны Азербайджана
Пашинян оправдывается: я не обсуждал с президентом Алиевым в Давосе конкретные детали карабахского урегулирования
Экспорт туркменской нефти через порт Новороссийск возобновится в феврале
Алекперов: сокращать нефтедобычу ОПЕК+ длительное время неправильно, добыча в США скоро стабилизируется
В Азербайджане зарегистрирована компания с уставным капиталом в 17 млн манатов
Агаларов заявил, что все обвинения США против него "из области фантастики"
Граждане Азербайджана пытались пронести из Ирана 2 кг героин в упаковках из-под стирального порошка
Около 80 новых учебников модульного типа планируют подготовить в Азербайджане – замминистра образования
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
В Баку прошел открытый урок, посвященный Василию Перову
В Баку открылась фотовыставка, посвященная 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»