В НАТО сообщили о гибели американского военного в Афганистане

В Афганистане в результате нападения боевиков погиб солдат США, сообщил официальный сайт миссии НАТО Resolute Support (Решительная поддержка).

"Один военнослужащий США был убит в Афганистане в результате проведенного противником обстрела из стрелкового оружия ", - говорится в заявлении альянса, опубликованном на сайте миссии во вторник ночью.

Никаких дополнительных подробностей о точном месте инцидента в сообщении не предоставлено, в заявлении миссии лишь отмечается, что "инцидент расследуется".

Resolute Support также не разглашает личность погибшего военнослужащего, заявляя, что "в соответствии с политикой Министерства обороны США, имя военнослужащего, убитого в бою, не разглашается до истечения 24 часов после уведомления о произошедшем его ближайших родственников".

В 2019 году это уже второй случай гибели военнослужащего США Афганистане. Ранее в субботу афганское издание "Хаште Субх", со ссылкой на военное ведомство США сообщило, что раненный в северо-западной афганской провинции Бадгис американский военный специалист Кэмерон Мадак скончался.

В настоящее время в Афганистане находятся около 16 тыс. американских военных, большинство из которых консультируют и тренируют афганские силы безопасности и обороны, а также участвуют в некоторых операциях по борьбе с террористами. В прошлом году в Афганистане были убиты 15 американских солдат, а с начала военной операции войск США в Афганистане в 2001 году число американских потерь достигло более 2400 человек.