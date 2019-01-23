Секретариат ТС Азербайджана в течение месяца будет принимать претензии от кредиторов

Секретариат Тарифного совета (ТС) Азербайджана обратился к кредиторам в связи с ликвидацией.
«В связи с ликвидацией претензии от кредиторов будут приниматься в течение месяца», - отмечается в объявлении секретариата.
Как ранее сообщалось, секретариат Тарифного совета ликвидируется на основании указа президента Ильхама Алиева "О мерах, связанных с усовершенствованием государственного управления" от 14 января 2019 года
Согласно указу, деятельность секретариата будет осуществляться на общественных принципах.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»