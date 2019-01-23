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Бизнес и законодательство 23.01.2019 13:39

Секретариат ТС Азербайджана в течение месяца будет принимать претензии от кредиторов

Секретариат Тарифного совета (ТС) Азербайджана обратился к кредиторам в связи с ликвидацией.

«В связи с ликвидацией претензии от кредиторов будут приниматься в течение месяца», - отмечается в объявлении секретариата.

Как ранее сообщалось, секретариат Тарифного совета ликвидируется на основании указа президента Ильхама Алиева "О мерах, связанных с усовершенствованием государственного управления" от 14 января 2019 года

Согласно указу, деятельность секретариата будет осуществляться на общественных принципах.

А.Мамедов

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Тэги: СОВЕТ, ТАРИФНЫЙ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]