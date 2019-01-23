Секретариат ТС Азербайджана в течение месяца будет принимать претензии от кредиторов

Секретариат Тарифного совета (ТС) Азербайджана обратился к кредиторам в связи с ликвидацией.

«В связи с ликвидацией претензии от кредиторов будут приниматься в течение месяца», - отмечается в объявлении секретариата.

Как ранее сообщалось, секретариат Тарифного совета ликвидируется на основании указа президента Ильхама Алиева "О мерах, связанных с усовершенствованием государственного управления" от 14 января 2019 года

Согласно указу, деятельность секретариата будет осуществляться на общественных принципах.

А.Мамедов