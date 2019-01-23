Президент Алиев и глава Equinor обсудили деятельность компании в Азербайджане и возможность ремонта ППБУ «Деде Горгуд»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду в Давосе провел встречу с главным исполнительным директором норвежской компании Equinor Эльдаром Саетре, сообщает сайт главы государства.
«Стороны обсудили вопросы сотрудничества между компанией SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и Equinor по проекту разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли», - отмечается в информации.
И.Алиев выразил удовлетворение продолжением деятельности Equinor в Азербайджане.
Собеседники также провели обмен мнениями по проектам «Карабах», «Дан Улдузу-Ашрафи», а также ремонта полупогружной плавучей буровой установки «Деде Горгуд».
SOCAR и норвежская Equinor 31 мая 2018 года подписали контракт типа Risk Service Contract на разработку месторождения Карабах и контракт типа Production Shearing Agreement (PSA, СРП) на разведку и разработку блока перспективных структур Дан-Улдузу-Ашрафи-Айпара.
Договора ратифицированы в Милли Междлисе Азербайджана 29 июня, вступили в силу 5 июля.
Для реализации проектов SOCAR и Equinor создадут операционную на паритетных долях (50% на 50%).
Согласно Risk Service Contract на разработку месторождения Карабах, Equinor в течение 12 месяцев пробурит одну разведочную скважину для оценки запасов на контрактной площади. Если результаты бурения подтвердят коммерческую целесообразность проекта, то работы будут продолжены. В противном случае, Equinor имеет право выйти из контракта.
Equinor планирует в середине марта 2019 года начать сейсмические исследования на блоке перспективных структур Ашрафи- Дан-Улдузу-Айпара.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»