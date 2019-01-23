Алиев и Костин обсудили перспективы деятельности Банка ВТБ в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом - председателем правления ВТБ Андреем Костиным.

«В ходе встречи, было подчеркнуто успешное сотрудничество и плодотворная деятельность банка и в Азербайджане», - говорится в информации на сайте азербайджанского президента.

Кроме этого, собеседники в ходе встречи подчеркнули важность мер для создания более благоприятных условий для развития банковского сектора, деятельности частного сектора в этой области.

«И.Алиев и А.Костин также обменялись мнениями по перспективам сотрудничества», - подчеркивается в информации.

И.Алиев в среду также переговоры с исполнительным вице-президентом компании «Suez Group» Эриком Гебали, на которой обсуждались вопросы расширения деятельности компании в Азербайджане.

«Э.Гебали отметил заинтересованность в расширении сотрудничества с Азербайджаном»,- указывается в информации.

И.Алиев, в свою очередь, подчеркнул значимость проводимых компанией работ. По его словам, сотрудничество Азербайджана с Suez Group внесло вклад в усовершенствование водной инфраструктуры в стране.

Кроме того, президент Азербайджана также встретился с генеральным исполнительным директором компании «Lazard Freres» Мэтью Пигасом.

М.Пигас отметил, что компания «Lazard Freres» с 2000 года в Азербайджане предоставляет консалтинговые услуги по вопросам финансирования и инвестиционных решений различных проектов. Он добавил, что компания с 2017 года участвует в реструктуризации обязательств Международного банка Азербайджана (МБА) и является финансовым советником МБА.

«Реструктуризация МБА успешно завершена и это признано международными организациями»,- отметил М.Пигас, говорится в информации.

И.Алиев выразил удовлетворение деятельностью «Lazard Freres» в Азербайджане. Глава государства отметил, что сотрудничество с компанией будет продолжено.

В ноябре 2008 года Центральный банк Азербайджана одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка VTB Bank (Azerbaijan) в настоящее время 99,99% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 0,01% - физическому лицу.

Ф.Исазаде