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СНГ 23.01.2019 14:16

Украинские пограничники в минувшем году сняли отпечатки пальцев у полумиллиона россиян

С начала 2019 года более 11 тыс. россиян предоставили свои биометрические данные при въезде на Украину, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Только с начала года уже почти 12 тыс. иностранных граждан сдали отпечатки пальцев, из них более 11 тыс. - это именно граждане РФ. То есть это основная категория, с которой мы работаем", - сказал он на пресс-конференции в среду в Киеве.

О.Слободян рассказал, что 157 пунктов пропуска оснащены системой биометрического контроля.

Спикер Госпогранслужбы уточнил, что в течение 2018 года более 650 тыс. иностранных граждан сдали свои биометрические данные, из них более 500 тыс. - граждане России.

Комментируя инициативу министра иностранных дел Украины Павла Климкина относительно необходимости введения биометрического визового режима с Россией, О.Слободян отметил: "Мы готовы к такому виду контроля. Если решение будет принято, то граждане РФ будут пользоваться не просто загранпаспортами, а биометрическими загранпаспортами... Мы с 2017 года уже работаем с биометрическими документами, с 2018 года мы работаем с биометрическими данными, то есть для нас нет сложностей в том, чтобы проводить такой контроль".

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯНЕ, ГОСГРАНИЦА, БИОМЕТРИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]