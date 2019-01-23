Вице-премьер Италии Сальвини надеется, что французы не поддержат партию Макрона на выборах в Европарламент

Министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини рассчитывает, что французы не поддержат партию "Вперед, Республика!" на грядущих выборах в Европарламент.

"Рейтинг поддержки (президента Франции Эмманюэля) Макрона - ниже 20%. Я надеюсь, что вскоре французы смогут сделать другой выбор (не в пользу Э.Макрона - ИФ)", - сказал М.Сальвини в среду в эфире радиостанции РАИ, говоря о грядущих выборах.

"Кажется, что у Макрона есть проблемы с миллионами французов, которым он дал обещания, но не выполнил их", - добавил он.

Его слова прозвучали на фоне роста напряженности в отношениях между Парижем и Римом.

Ранее М.Сальвини и вице-премьер Луиджи Ди Майо высказывались в поддержку французского протестного движения "желтые жилеты".

Кроме этого, Л.Ди Майо обвинил Францию в проведении колониальной политики в отношении африканских стран, что, по словам итальянского политика, ведет к нелегальной иммиграции в Европу. Вице-премьер также призвал ЕС ввести санкции против Франции и других стран, ведущих подобную политику в отношении Африки.

На этой неделе МИД Франции вызвал итальянского посла в связи с высказываниями Л.Д.Майо.

Отношения между Италией и Францией стали ухудшаться после того, как партия евроскептиков "Лига" и "Движение 5 звезд" в июне 2018 года сформировали новое правительство Италии.

Выборы в Европарламент пройдут в мае 2019 года.