Вице-премьер Италии Сальвини надеется, что французы не поддержат партию Макрона на выборах в Европарламент

Министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини рассчитывает, что французы не поддержат партию "Вперед, Республика!" на грядущих выборах в Европарламент.
"Рейтинг поддержки (президента Франции Эмманюэля) Макрона - ниже 20%. Я надеюсь, что вскоре французы смогут сделать другой выбор (не в пользу Э.Макрона - ИФ)", - сказал М.Сальвини в среду в эфире радиостанции РАИ, говоря о грядущих выборах.
"Кажется, что у Макрона есть проблемы с миллионами французов, которым он дал обещания, но не выполнил их", - добавил он.
Его слова прозвучали на фоне роста напряженности в отношениях между Парижем и Римом.
Ранее М.Сальвини и вице-премьер Луиджи Ди Майо высказывались в поддержку французского протестного движения "желтые жилеты".
Кроме этого, Л.Ди Майо обвинил Францию в проведении колониальной политики в отношении африканских стран, что, по словам итальянского политика, ведет к нелегальной иммиграции в Европу. Вице-премьер также призвал ЕС ввести санкции против Франции и других стран, ведущих подобную политику в отношении Африки.
На этой неделе МИД Франции вызвал итальянского посла в связи с высказываниями Л.Д.Майо.
Отношения между Италией и Францией стали ухудшаться после того, как партия евроскептиков "Лига" и "Движение 5 звезд" в июне 2018 года сформировали новое правительство Италии.
Выборы в Европарламент пройдут в мае 2019 года.
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