Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9309 RUR   0.0256 GBR   2.1895 TRY   0.3185

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.57 -1.44 Brent 61.50 -1.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 25 Янв 11° 26 Янв

Дальнее зарубежье 23.01.2019 16:02

Швейцария работает над собственным каналом торговых расчетов с Ираном - иранские СМИ

Швейцария наблюдает за созданием механизма для внешнеторговых расчетов стран Евросоюза с Ираном и работает над собственным каналом расчетов с Ираном, передает агентство "Мехр" со ссылкой на посла Швейцарии в Тегеране Маркуса Лейтнера.

"Несмотря на то, что Швейцария не является членом Евросоюза, мы вплотную следим за запуском специального механизма расчетов (ЕС с Ираном - ИФ)", - сказал посол.

Агентство со ссылкой на дипломата также сообщает, что "Швейцария также прикладывает усилия для запуска собственного независимого канала расчетов с Ираном".

В конце сентября ЕС обнародовал план создания специального механизма расчетов (Special Purpose Vehicle, SPV), чтобы обеспечить прохождение законных финансовых операций с Ираном в условиях возобновления американских санкций против Ирана.

Крупнейшие европейские страны хотят спасти соглашение по иранскому атому 2015 года, известное как Совместный всеобъемлющий план действий, после того, как президент Дональд Трамп объявил о решении вывести США из него. Их цель - помочь европейским компаниям продолжить сотрудничество с Ираном, несмотря на американские санкции.

Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, 7 января заявляла, что ЕС надеется, что механизм будет учрежден в ближайшие недели.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, ИРАН, МЕХАНИЗМ, РАБОТА


Похожие новости


Лавров, Зариф и Чавушоглу обсуждают в Женеве формирование Конституционного комитета Сирии Президент Ирана отправился в Швейцарию и Австрию для укрепления связей и обсуждения судьбы ядерной сделки Лавров переговорил с иранским коллегой в Лозанне В Лозанне началась очередная встреча Керри и Зарифа Глава МИД Ирана встретится в Лозанне с коллегами из России, Китая и США - агентство Делегация Ирана будет в Лозанне столько, сколько потребуется, не исключает продления сроков переговоров с «шестеркой»

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]