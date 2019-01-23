Швейцария работает над собственным каналом торговых расчетов с Ираном - иранские СМИ

Швейцария наблюдает за созданием механизма для внешнеторговых расчетов стран Евросоюза с Ираном и работает над собственным каналом расчетов с Ираном, передает агентство "Мехр" со ссылкой на посла Швейцарии в Тегеране Маркуса Лейтнера.
"Несмотря на то, что Швейцария не является членом Евросоюза, мы вплотную следим за запуском специального механизма расчетов (ЕС с Ираном - ИФ)", - сказал посол.
Агентство со ссылкой на дипломата также сообщает, что "Швейцария также прикладывает усилия для запуска собственного независимого канала расчетов с Ираном".
В конце сентября ЕС обнародовал план создания специального механизма расчетов (Special Purpose Vehicle, SPV), чтобы обеспечить прохождение законных финансовых операций с Ираном в условиях возобновления американских санкций против Ирана.
Крупнейшие европейские страны хотят спасти соглашение по иранскому атому 2015 года, известное как Совместный всеобъемлющий план действий, после того, как президент Дональд Трамп объявил о решении вывести США из него. Их цель - помочь европейским компаниям продолжить сотрудничество с Ираном, несмотря на американские санкции.
Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, 7 января заявляла, что ЕС надеется, что механизм будет учрежден в ближайшие недели.
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