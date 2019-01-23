Swiss Re прогнозирует рост рынка персонального страхования от киберугроз до $3 млрд к 2025г

Швейцарская перестраховочная компания Swiss Re видит перспективы существенного роста рынка персонального страхования от киберугроз.
В настоящее время этот рынок находится в зачаточном состоянии: лишь несколько компаний предлагают услугу страхования от киберрисков, а годовой объем премий в секторе составляет менее $500 млн.
По оценкам Swiss Re, объем этого рынка может превысить $3 млрд к 2025 году.
"Перспективы рынка в значительной мере зависят от информированности людей в отношении этого вопроса", - говорит руководитель направления страховых решений в сфере киберугроз Swiss Re Фабиан Уилли.
"Люди будут сталкиваться со все более и более значительным числом киберугроз", - отметил эксперт, подчеркнув тот факт, что число подключаемых к интернету устройств увеличивается.
Опрос, проведенный Swiss Re, показал, что более половины респондентов приобрели бы страховую защиту от киберугроз, чтобы обезопасить себя от последствий мошенничества в сети или кражи персональных данных.
Планы персонального страхования от киберугроз, представленные на рынке в настоящее время, обычно стоят от $50 до $150 на человека в год.
"Доступ к экспертам даже более важен, чем финансовая компенсация", - отметил Ф.Уилли.
Согласно исследованию Swiss Re, большинство людей будут заинтересованы в покупке плана защиты от киберугроз "все в одном", а также в полисах, являющихся дополнением к другим видам страхования.
Сама Swiss Re на данный момент не предлагает услугу персонального страхования от киберугроз.
Объем рынка коммерческого страхования от киберугроз к 2020 году достигнет $8-9 млрд, прогнозируют эксперты RBC Capital Markets.
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