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Дальнее зарубежье 23.01.2019 17:19

Испанское правительство призвало церковь следовать своим обещаниям и не препятствовать эксгумации Франко

Вице-премьер Испании Кармен Кальво призвала католическую церковь выполнить свое обещание и дать согласие на эксгумацию останков каудильо Франсиско Франко, сообщает в среду агентство ЭФЭ.

"Церковь дала обещание, которое было публичным, в том числе в пресс-релизе, согласиться на эксгумацию останков. Мы думаем, что его необходимо исполнить, что это ее обязанность: выполнить свое обещание, данное публичным образом", - заявила К.Кальво.

Ранее настоятель бенедиктинского аббатства в Долине павших Сантьяго Кантера отказался предоставить представителям испанского правительства доступ в базилику для эксгумации до тех пор, пока не решатся юридические разногласия с семьей каудильо.

Прежде, как государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, так и Испанская епископская конференция заявили, что церковь не будет препятствовать эксгумации Ф.Франко.

Вице-президент отметила, что процесс согласования эксгумации находится "на финальной стадии административной процедуры".

О намерении провести эксгумацию и перенос останков Ф.Франко премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил в конце июня.

Против эксгумации каудильо резко выступали его родственники.

В правительстве Испании заявили, что в соответствии с принятым постановлением эксгумация останков Ф.Франко будет проведена с согласия его семьи или без него, при этом пообещали провести эту процедуру с уважением и достоинством.

В конце сентября 2018 года испанские СМИ сообщали, что внуки Ф.Франко попросили у Минюста Испании позволить перезахоронить Ф.Франко в крипте собора Альмудена в Мадриде, если его останки будут эксгумированы.

Также родственники просят, чтобы перезахоронение прошло с военными почестями.

Представители социалистов, выступавших за перезахоронение останков Ф.Франко, ранее заявляли, что Долина павших, где сейчас захоронен Ф.Франко, должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору.

О возможных сроках эксгумации пока не сообщается.

Долина Павших - мемориальный комплекс неподалеку от Мадрида, построенный в 1940-1959 гг., в том числе с использованием труда политических заключенных. На территории комплекса захоронены останки почти 34 тыс. жертв с обеих сторон гражданской войны в Испании - и социалистов, и фалангистов.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ФРАНКО, ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ, СИТУАЦИЯ


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