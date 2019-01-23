Испанское правительство призвало церковь следовать своим обещаниям и не препятствовать эксгумации Франко

Вице-премьер Испании Кармен Кальво призвала католическую церковь выполнить свое обещание и дать согласие на эксгумацию останков каудильо Франсиско Франко, сообщает в среду агентство ЭФЭ.
"Церковь дала обещание, которое было публичным, в том числе в пресс-релизе, согласиться на эксгумацию останков. Мы думаем, что его необходимо исполнить, что это ее обязанность: выполнить свое обещание, данное публичным образом", - заявила К.Кальво.
Ранее настоятель бенедиктинского аббатства в Долине павших Сантьяго Кантера отказался предоставить представителям испанского правительства доступ в базилику для эксгумации до тех пор, пока не решатся юридические разногласия с семьей каудильо.
Прежде, как государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, так и Испанская епископская конференция заявили, что церковь не будет препятствовать эксгумации Ф.Франко.
Вице-президент отметила, что процесс согласования эксгумации находится "на финальной стадии административной процедуры".
О намерении провести эксгумацию и перенос останков Ф.Франко премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил в конце июня.
Против эксгумации каудильо резко выступали его родственники.
В правительстве Испании заявили, что в соответствии с принятым постановлением эксгумация останков Ф.Франко будет проведена с согласия его семьи или без него, при этом пообещали провести эту процедуру с уважением и достоинством.
В конце сентября 2018 года испанские СМИ сообщали, что внуки Ф.Франко попросили у Минюста Испании позволить перезахоронить Ф.Франко в крипте собора Альмудена в Мадриде, если его останки будут эксгумированы.
Также родственники просят, чтобы перезахоронение прошло с военными почестями.
Представители социалистов, выступавших за перезахоронение останков Ф.Франко, ранее заявляли, что Долина павших, где сейчас захоронен Ф.Франко, должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору.
О возможных сроках эксгумации пока не сообщается.
Долина Павших - мемориальный комплекс неподалеку от Мадрида, построенный в 1940-1959 гг., в том числе с использованием труда политических заключенных. На территории комплекса захоронены останки почти 34 тыс. жертв с обеих сторон гражданской войны в Испании - и социалистов, и фалангистов.
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