Новый смартфон Honor View 20 получил камеру прямо в экране

Бренд Honor (входит в Huawei Group) представил новый флагманский смартфон Honor View 20 в презентации, одновременно состоявшейся в разных городах мира, в том числе в Москве.

Смартфон отличается новым дизайном - фронтальная камера на нем расположена прямо в экране, в левой верхней его части. Благодаря этому полезную площадь экрана диагональю 6,4 дюйма удалось увеличить до 92% за счет устранения верхней панели, которая фигурировала во многих моделях смартфонов прошлого года. Кроме того, устройство стало еще тоньше - всего 8,1 мм.

Фронтальная камера имеет разрешение 25 мегапикселей, тогда как основная может делать снимки разрешением 48 мегапикселей и оснащена высококлассным сенсором Sony IMX 586. Смартфон имеет заранее запрограммированные настройки для различных типов съемки - например, при плохом освещении он автоматически снижает уровень шумов, добиваясь тем самым повышенной четкости.

Смартфон работает на восьмиядерном процессоре Kirin 980 от Huawei частотой 2,6 ГГц, доступны опции с 6 или 8 Гб оперативной памяти. Объем основной памяти - 128 или 256 Гб в зависимости от модели.

Honor View 20 обладает аккумулятором емкостью 4000 миллиампер-часов с функцией быстрой зарядки. Процессор и батарея оснащены жидкостной системой охлаждения.

Среди других новинок - тройная Wi-Fi антенна, обеспечивающая высокое качество сигнала вне зависимости от того, как пользователь держит смартфон, и возможность использовать смартфон как игровую консоль для 3D-игр с подключением к экрану.

Как и другие устройства бренда Honor, нацеленные преимущественно на молодую аудиторию, View 20 поставляется в ярких расцветках - синей, красной и черной.

Предзаказы смартфона в России стартовали 23 января, с 31 января начнутся открытые продажи. Стоимость модели с 128 Гб памяти и 6 Гб "оперативки" составит 37990 рублей, с 256 Гб и 8 Гб - 44990 рублей.

Кроме того, компания презентовала "умные" часы Honor Watch Magic, которые будут стоить от 12990 рублей, и новую версию фитнес-браслета Honor Band 4 Running специально для занятий бегом по цене 1490 рублей.

Бренд Honor был выделен в самостоятельное подразделение Huawei в 2013 году, на российский рынок бренд вышел в 2015 году. В 2018 году продажи смартфонов Honor подскочили на 170% за пределами Китая.