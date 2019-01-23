Пашинян оправдывается: я не обсуждал с президентом Алиевым в Давосе конкретные детали карабахского урегулирования

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не обсуждал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым конкретные детали карабахского урегулирования на встрече в Давосе.

"Наш разговор в Давосе был третьим по счету. Как и встреча в Санкт-Петербурге и Душанбе, так и встреча в Давосе не была заранее запланирована", - заявил Н.Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

"Мы больше обсуждаем историю переговорного процесса. Обсуждаем возможности, какие есть условия урегулирования, что возможно и что невозможно. Конкретные детали не обсуждаются, обмениваемся мнениями, знакомимся с мнениями друг друга", - отметил глава правительства Армении.

Комментируя обеспокоенность в армянских СМИ в связи со встречей, которая не была ранее анонсирована, Н.Пашинян заявил, что "заговора быть не может".

"Это абсурд", - отметил премьер Армении.

Встреча Н.Пашиняна с И.Алиевым состоялась "на полях" Всемирного экономического форума в Давосе накануне.