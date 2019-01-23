Пашинян оправдывается: я не обсуждал с президентом Алиевым в Давосе конкретные детали карабахского урегулирования

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не обсуждал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым конкретные детали карабахского урегулирования на встрече в Давосе.
"Наш разговор в Давосе был третьим по счету. Как и встреча в Санкт-Петербурге и Душанбе, так и встреча в Давосе не была заранее запланирована", - заявил Н.Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.
"Мы больше обсуждаем историю переговорного процесса. Обсуждаем возможности, какие есть условия урегулирования, что возможно и что невозможно. Конкретные детали не обсуждаются, обмениваемся мнениями, знакомимся с мнениями друг друга", - отметил глава правительства Армении.
Комментируя обеспокоенность в армянских СМИ в связи со встречей, которая не была ранее анонсирована, Н.Пашинян заявил, что "заговора быть не может".
"Это абсурд", - отметил премьер Армении.
Встреча Н.Пашиняна с И.Алиевым состоялась "на полях" Всемирного экономического форума в Давосе накануне.
Экспорт туркменской нефти через порт Новороссийск возобновится в феврале
Алекперов: сокращать нефтедобычу ОПЕК+ длительное время неправильно, добыча в США скоро стабилизируется
В Азербайджане зарегистрирована компания с уставным капиталом в 17 млн манатов
Агаларов заявил, что все обвинения США против него "из области фантастики"
Граждане Азербайджана пытались пронести из Ирана 2 кг героин в упаковках из-под стирального порошка
Около 80 новых учебников модульного типа планируют подготовить в Азербайджане – замминистра образования
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Глава минобороны ФРГ призывает РФ "играть по правилам"
Лидеры РФ и Турции обсудят активизацию контактов в сферах образования, науки, культуры и туризма
Абэ считает ненормальной ситуацию с отсутствием мирного договора с РФ, назвал переговоры с Путиным основательными
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
В Баку прошел открытый урок, посвященный Василию Перову
В Баку открылась фотовыставка, посвященная 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»