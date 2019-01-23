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Карабахский конфликт 23.01.2019 15:18

Пашинян оправдывается: я не обсуждал с президентом Алиевым в Давосе конкретные детали карабахского урегулирования

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не обсуждал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым конкретные детали карабахского урегулирования на встрече в Давосе.

"Наш разговор в Давосе был третьим по счету. Как и встреча в Санкт-Петербурге и Душанбе, так и встреча в Давосе не была заранее запланирована", - заявил Н.Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

"Мы больше обсуждаем историю переговорного процесса. Обсуждаем возможности, какие есть условия урегулирования, что возможно и что невозможно. Конкретные детали не обсуждаются, обмениваемся мнениями, знакомимся с мнениями друг друга", - отметил глава правительства Армении.

Комментируя обеспокоенность в армянских СМИ в связи со встречей, которая не была ранее анонсирована, Н.Пашинян заявил, что "заговора быть не может".

"Это абсурд", - отметил премьер Армении.

Встреча Н.Пашиняна с И.Алиевым состоялась "на полях" Всемирного экономического форума в Давосе накануне.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]