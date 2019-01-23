Грузоперевозки в Азербайджане в 2018 году увеличились на 1,5%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в 2018 году составил 229,9 млн тонн, что на 1,5% больше показателя 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 82,4%, на долю госсектора – 17,6%. При этом объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий за 2018 год по сравнению с 2017 годом увеличился на 2,8%.

За отчетный период по железной дороге было перевезено 13,7 млн тонн (включая транзитные грузы), что на 5,7% ниже показателя 2017 года.

Морским транспортом перевезено 8 млн 236,1 тыс. тонн различных грузов (спад на 1,3%), автомобильным транспортом – 149,3 млн тонн (рост на 3,1%), воздушным – 203,1 тыс. тонн (рост на 17,4%).

По внутренним нефтепроводам за отчетный период транспортировано 41 млн 490,8 тыс. тонн нефти (спад на 2,9%). Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.

Б.Рустамбеков