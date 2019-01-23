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Транспорт и связь 23.01.2019 15:19

Грузоперевозки в Азербайджане в 2018 году увеличились на 1,5%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в 2018 году составил 229,9 млн тонн, что на 1,5% больше показателя 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 82,4%, на долю госсектора – 17,6%. При этом объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий за 2018 год по сравнению с 2017 годом увеличился на 2,8%.

За отчетный период по железной дороге было перевезено 13,7 млн тонн (включая транзитные грузы), что на 5,7% ниже показателя 2017 года.

Морским транспортом перевезено 8 млн 236,1 тыс. тонн различных грузов (спад на 1,3%), автомобильным транспортом – 149,3 млн тонн (рост на 3,1%), воздушным – 203,1 тыс. тонн (рост на 17,4%).

По внутренним нефтепроводам за отчетный период транспортировано 41 млн 490,8 тыс. тонн нефти (спад на 2,9%). Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ТРАНСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]