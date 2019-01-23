Авиарейс из Челябинска в Баку возобновится в 2019г

Международный аэропорт "Челябинск" имени Игоря Курчатова планирует в 2019 году организовать полеты в Баку, сообщил коммерческий директор АО "Челябинское авиапредприятие" Дмитрий Мясников.
"Челябинский аэропорт в 2019 году планирует перевезти 1,8 млн пассажиров. Очень надеемся добиться этого показателя. Будем работать как уже с известными, знакомыми нам направлениями, так и развивать новые маршруты. Из новых международных направлений ожидается выполнение прямых полетов в Душанбе от "Уральских авиалиний", а также возобновление рейсов в Баку", - отметил Д.Мясников, сообщают российские СМИ.
При этом, он не уточнил какая именно авиакомпания будет выполнять рейсы в Азербайджан и сроки начала полетов.
Д.Мясников также сообщил, что в 2018 году пассажиропоток в международном аэропорту "Челябинск" составил 1,6 млн пассажиров (рост на 9,2%).
В 2012-2013гг рейсы по маршруту Баку–Челябинск–Баку выполняла российские "Ижавиа" и "ИрАэро". Однако, через несколько месяцев полеты были прекращены.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»