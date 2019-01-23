На территории ППП создаются предприятия по переработке шафрана и производству подгузников

ООО «Absheron Saffron Ltd» получило статус резидента в Пираллахинском промышленном парке (ППП), сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.
«Absheron Saffron Ltd» получила статус резидента в январе текущего года. Компания создаст на территории промпарка предприятие с применением современных технологий по переработке шафрана и производству различной продукции из него»,- сказали в министерстве.
На предприятии будет открыто 50 новых рабочих мест.
Кроме того, в октябре 2018 года статус резидента получило ООО «IFFA». «Компания на территории 3 га планирует создать предприятие по производству детских подгузников. Производство будет осуществляться по итальянской технологии. Планируется в год производить до 210 млн подгузников», - отметили в министерстве.
Реализация этого проекта позволит открыть 45 новых рабочих мест.
В настоящее время компания İFFA имеет завод по производству подгузников «Лейлек» и управляет сетью одноименных детских садов. Компания осуществляет свою деятельность с 2009 года.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в сентябре 2016 года подписал распоряжение о создании Пираллахинского промышленного парка. Целью создания парка является обеспечение продолжительного развития ненефтяного сектора в стране, дальнейшего расширения предпринимательской деятельности в промышленности, развитие фармацевтической промышленности, снижение зависимости от импорта фармацевтической продукции, поощрение местного производства для удовлетворения потребностей населения в лекарственных средствах и увеличение занятости населения в производственной сфере. В настоящее время статус резидента парка имеют 5 компаний.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»