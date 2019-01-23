Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9309 RUR   0.0256 GBR   2.1895 TRY   0.3185

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.57 -1.44 Brent 61.50 -1.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 25 Янв 11° 26 Янв

СНГ 23.01.2019 15:54

Нарушитель, скончавшийся от ран после инцидента на киргизско-казахской границе, оказался ранее судимым гражданином Казахстана - КНБ

Нарушитель, получивший ранение в ходе инцидента на киргизско-казахской границе и скончавшийся от ран, оказался казахстанским гражданином, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы, сообщила в среду пресс-служба Комитета нацбезопасности Казахстана.

"Раненный нарушитель границы (гражданин Республики Казахстан, в интересах следствия установочные данные не разглашаются) скончался при транспортировании в больницу поселка Талас. Необходимо отметить, что скончавшийся вышеуказанный нарушитель границы ранее был осужден по статье 392 УК РК "Умышленное незаконное пересечение Государственной границы", - говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время казахстанские пограничники ведут поиск нарушителей границы и лошадей, сообщили в ведомстве.

Ранее в среду в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС) Киргизии "Интерфаксу" сообщили, что киргизские пограничники на границе с Казахстаном открыли огонь по трем нарушителям, оказавшим сопротивление при попытке уйти на казахстанскую территорию, один из них от полученных ранений скончался, двум удалось скрыться.

Представитель пресс-службы сообщил, что 23 января в местности Жайылган Манасского района Таласской области на север Киргизии трое неизвестных незаконно перегоняли табун лошадей через государственную границу из Киргизии в Казахстан.

"На место нарушения прибыл пограничный наряд, который принял меры по задержанию правонарушителей, однако при попытке задержания неизвестные лица оказали сопротивление пограничникам, применив холодное оружие", - сказал он.

Чтобы прекратить сопротивление, а также для обеспечения безопасности пограничники произвели предупредительные выстрелы вверх, однако нарушители не подчинились требованиям и продолжили оказывать сопротивление, сообщил представитель ГПС Киргизии.

"Пограничный наряд был вынужден открыть огонь в сторону правонарушителей, в результате чего один из них был ранен, но в последствие скончался, двоим нарушителям удалось скрыться на территории Казахстана", - сообщили в пресс-службе ГПС.

Представитель ведомства добавил, что о произошедшем инциденте были оповещены соответствующие государственные органы Киргизии и Казахстана, проводятся следственные и поисковые мероприятия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ, ГРАНИЦА, НАРУШИТЕЛЬ


Похожие новости


Мажилис Казахстана одобрил поправки в договор о присоединении Киргизии к ЕАЭС Мажилис Казахстана одобрил ратификацию договора с Киргизией о демаркации госграницы Назарбаев предлагает регулярно проводить форум молодежных лидеров Совета тюркоязычных стран Киргизия и Казахстан планируют увеличить взаимный товарооборот до $1 млрд Киргизский лидер и премьер Казахстана договорились решать все вопросы в двусторонних отношениях в рамках ЕАЭС Президент Киргизии пригласил Назарбаева посетить Бишкек с официальным визитом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]