Нарушитель, скончавшийся от ран после инцидента на киргизско-казахской границе, оказался ранее судимым гражданином Казахстана - КНБ

Нарушитель, получивший ранение в ходе инцидента на киргизско-казахской границе и скончавшийся от ран, оказался казахстанским гражданином, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы, сообщила в среду пресс-служба Комитета нацбезопасности Казахстана.
"Раненный нарушитель границы (гражданин Республики Казахстан, в интересах следствия установочные данные не разглашаются) скончался при транспортировании в больницу поселка Талас. Необходимо отметить, что скончавшийся вышеуказанный нарушитель границы ранее был осужден по статье 392 УК РК "Умышленное незаконное пересечение Государственной границы", - говорится в сообщении пресс-службы.
В настоящее время казахстанские пограничники ведут поиск нарушителей границы и лошадей, сообщили в ведомстве.
Ранее в среду в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС) Киргизии "Интерфаксу" сообщили, что киргизские пограничники на границе с Казахстаном открыли огонь по трем нарушителям, оказавшим сопротивление при попытке уйти на казахстанскую территорию, один из них от полученных ранений скончался, двум удалось скрыться.
Представитель пресс-службы сообщил, что 23 января в местности Жайылган Манасского района Таласской области на север Киргизии трое неизвестных незаконно перегоняли табун лошадей через государственную границу из Киргизии в Казахстан.
"На место нарушения прибыл пограничный наряд, который принял меры по задержанию правонарушителей, однако при попытке задержания неизвестные лица оказали сопротивление пограничникам, применив холодное оружие", - сказал он.
Чтобы прекратить сопротивление, а также для обеспечения безопасности пограничники произвели предупредительные выстрелы вверх, однако нарушители не подчинились требованиям и продолжили оказывать сопротивление, сообщил представитель ГПС Киргизии.
"Пограничный наряд был вынужден открыть огонь в сторону правонарушителей, в результате чего один из них был ранен, но в последствие скончался, двоим нарушителям удалось скрыться на территории Казахстана", - сообщили в пресс-службе ГПС.
Представитель ведомства добавил, что о произошедшем инциденте были оповещены соответствующие государственные органы Киргизии и Казахстана, проводятся следственные и поисковые мероприятия.
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