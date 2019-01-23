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ТЭК 23.01.2019 17:56

Экспорт туркменской нефти через порт Новороссийск возобновится в феврале

Экспорт туркменской нефти через порт Новороссийск возобновится в феврале, сообщает туркменской информационное агентство "Ориент".

Перекачка туркменской нефти по трубопроводу Махачкала-Новороссийск может добавить до 200 тыс. тонн нефти в месяц в российскую систему "Транснефти".

В настоящее время туркменская нефть поставляется по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в турецкий средиземноморский порт.

Сообщается также, что международная трейдинговая компания Vitol после двухлетней паузы уже начала поставки нефти с туркменских месторождений Челекен и Окарем в российский порт Махачкала на Каспии для прокачки в Новороссийск.

По словам трейдеров, Vitol приобрел объемы нефти Челекена у Dragon Oil, нефти Окарема - у компании Eni.

"Ориент" также сообщает, что добыча нефти на Челекене составляет порядка 2,4 млн тонн в год, на Окареме - около 300 тыс. тонн в год.

В сообщении говорится, что поставки туркменской нефти через Новороссийск будут носить долгосрочный характер.

Туркмения прекратила поставки нефти через Новороссийск в 2016 году, направив экспорт через Баку.

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Тэги: ТУРКМЕНИЯ, НОВОРОССИЙСК, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]