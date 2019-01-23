Экспорт туркменской нефти через порт Новороссийск возобновится в феврале, сообщает туркменской информационное агентство "Ориент".
Перекачка туркменской нефти по трубопроводу Махачкала-Новороссийск может добавить до 200 тыс. тонн нефти в месяц в российскую систему "Транснефти".
В настоящее время туркменская нефть поставляется по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в турецкий средиземноморский порт.
Сообщается также, что международная трейдинговая компания Vitol после двухлетней паузы уже начала поставки нефти с туркменских месторождений Челекен и Окарем в российский порт Махачкала на Каспии для прокачки в Новороссийск.
По словам трейдеров, Vitol приобрел объемы нефти Челекена у Dragon Oil, нефти Окарема - у компании Eni.
"Ориент" также сообщает, что добыча нефти на Челекене составляет порядка 2,4 млн тонн в год, на Окареме - около 300 тыс. тонн в год.
В сообщении говорится, что поставки туркменской нефти через Новороссийск будут носить долгосрочный характер.
Туркмения прекратила поставки нефти через Новороссийск в 2016 году, направив экспорт через Баку.
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