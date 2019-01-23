Экспорт туркменской нефти через порт Новороссийск возобновится в феврале, сообщает туркменской информационное агентство "Ориент".

Перекачка туркменской нефти по трубопроводу Махачкала-Новороссийск может добавить до 200 тыс. тонн нефти в месяц в российскую систему "Транснефти".

В настоящее время туркменская нефть поставляется по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в турецкий средиземноморский порт.

Сообщается также, что международная трейдинговая компания Vitol после двухлетней паузы уже начала поставки нефти с туркменских месторождений Челекен и Окарем в российский порт Махачкала на Каспии для прокачки в Новороссийск.

По словам трейдеров, Vitol приобрел объемы нефти Челекена у Dragon Oil, нефти Окарема - у компании Eni.

"Ориент" также сообщает, что добыча нефти на Челекене составляет порядка 2,4 млн тонн в год, на Окареме - около 300 тыс. тонн в год.

В сообщении говорится, что поставки туркменской нефти через Новороссийск будут носить долгосрочный характер.

Туркмения прекратила поставки нефти через Новороссийск в 2016 году, направив экспорт через Баку.